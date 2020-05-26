ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поротников: Россия заинтересована в максимальной зависимости Беларуси в сфере обороны

26.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Москва, формально оставаясь стратегическим военным союзником официального Минска, не демонстрирует готовности оказывать содействие в наращивании военных возможностей Беларуси.



«Это многолетняя линия поведения Кремля и она сохранится на обозримую перспективу», — отмечает создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog  Андрей Поротников  в обзоре на сайте «Беларусь в фокусе».

Во время ознакомления Александра Лукашенко с результатами работы по созданию ракетного вооружения в Беларуси было заявлено, что Россия отказала в предоставлении собственных полигонов для испытаний разрабатываемых в Беларуси ракет.

Ранее Россия отказала на неоднократные обращения белорусской стороны в предоставлении (в том числе и в лизинге) новых и бывших в употреблении боевых самолетов для усиления ВВС, попытавшись навязать размещение в Беларуси российской авиабазы. При этом российская сторона создавала препятствия в модернизации белорусской боевой авиации, пользуясь необходимостью согласования таких работ с производителем авиатехники.


Единственные значительные безвозмездные поставки вооружения в Беларусь связаны с передачей 4-х дивизионов ЗРК С-300ПС, которые были сняты с вооружения российской армии в связи с заменой их современными зенитными системами. При этом переговоры и передача вооружения заняли около 5 лет, подчеркивает Андрей Поротников.

«Москва заинтересована в сохранении максимальной зависимости Беларуси в сфере обороны и не демонстрирует союзнической поддержки в сфере военно-технического развития. Это стратегия, которая прослеживается минимум последние полтора десятка лет. И ожидать изменения российской позиции не стоит: для этого у Москвы нет ни политических оснований, ни финансовых возможностей», — заключает эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва, формально оставаясь стратегическим военным союзником официального Минска, не демонстрирует готовности оказывать содействие в наращивании военных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мозырский НПЗ: Москва не потерпит стороннего инвестора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика