Поротников: Россия заинтересована в максимальной зависимости Беларуси в сфере обороны









обзоре на сайте «Беларусь в фокусе». «Это многолетняя линия поведения Кремля и она сохранится на обозримую перспективу», — отмечает создатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников вна сайте «Беларусь в фокусе».





Во время ознакомления Александра Лукашенко с результатами работы по созданию ракетного вооружения в Беларуси было заявлено, что Россия отказала в предоставлении собственных полигонов для испытаний разрабатываемых в Беларуси ракет.





Ранее Россия отказала на неоднократные обращения белорусской стороны в предоставлении (в том числе и в лизинге) новых и бывших в употреблении боевых самолетов для усиления ВВС, попытавшись навязать размещение в Беларуси российской авиабазы. При этом российская сторона создавала препятствия в модернизации белорусской боевой авиации, пользуясь необходимостью согласования таких работ с производителем авиатехники.









Единственные значительные безвозмездные поставки вооружения в Беларусь связаны с передачей 4-х дивизионов ЗРК С-300ПС, которые были сняты с вооружения российской армии в связи с заменой их современными зенитными системами. При этом переговоры и передача вооружения заняли около 5 лет, подчеркивает Андрей Поротников.





«Москва заинтересована в сохранении максимальной зависимости Беларуси в сфере обороны и не демонстрирует союзнической поддержки в сфере военно-технического развития. Это стратегия, которая прослеживается минимум последние полтора десятка лет. И ожидать изменения российской позиции не стоит: для этого у Москвы нет ни политических оснований, ни финансовых возможностей», — заключает эксперт.