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До конца года на рынке ТС дебютирует новый суббренд Chery

26.05.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Придуманная китайской компанией Chery дочерняя марка Exeed в этом году появится и на рынке ТС, об этом сообщили в российском представительстве фирмы.


Напомним, что под маркой Exeed китайцы продают свои самые дорогие и богато оснащенные кроссоверы. На рынке России бренд будет называться иначе — CheryExeed, причем регистрация такого товарного знака уже завершена.

В Chery заявили, что презентация первой модели суббренда в России пройдет после того, как будут сняты режимы ограничений — это будет кроссовер TXL, который у дилеров должен появиться в третьем квартале этого года. В длину автомобиль достигает 4,77 м, а под капотом расположится 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 186 л.с. Стоимость пока не называется, но в Китае цены на TXL начинаются от 19 тысяч долларов в пересчете. В следующем году компания обещает презентовать вторую модель — кроссовер VX.

Отметим, что модели Exeed китайцы собираются продавать и в Америке, причем за океаном также будет использоваться другое имя — Vantas.

 
 
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Придуманная китайской компанией Chery дочерняя марка Exeed в этом году появится и на рынке ТС - об этом сообщили в российском представительстве фирмы.
 
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