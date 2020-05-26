До конца года на рынке ТС дебютирует новый суббренд Chery

Источник материала: Tut.by

Придуманная китайской компанией Chery дочерняя марка Exeed в этом году появится и на рынке ТС, об этом сообщили в российском представительстве фирмы.





Напомним, что под маркой Exeed китайцы продают свои самые дорогие и богато оснащенные кроссоверы. На рынке России бренд будет называться иначе — CheryExeed, причем регистрация такого товарного знака уже завершена.

В Chery заявили, что презентация первой модели суббренда в России пройдет после того, как будут сняты режимы ограничений — это будет кроссовер TXL, который у дилеров должен появиться в третьем квартале этого года. В длину автомобиль достигает 4,77 м, а под капотом расположится 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 186 л.с. Стоимость пока не называется, но в Китае цены на TXL начинаются от 19 тысяч долларов в пересчете. В следующем году компания обещает презентовать вторую модель — кроссовер VX .

Отметим, что модели Exeed китайцы собираются продавать и в Америке, причем за океаном также будет использоваться другое имя — Vantas .