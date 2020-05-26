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МАРТ обещает использовать право на приостановление работы торговых объектов в исключительных случаях

26.05.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Право Министерства антимонопольного регулирования и торговли на приостановление работы торговых объектов будет использоваться лишь в исключительных случаях. Об этом заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ обещает использовать право на приостановление работы торговых объектов в исключительных случаях

В соответствии с указом Президента №143 "О поддержке экономики" МАРТ уполномочен проверять соблюдение антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании, торговле, общественном питании, защите прав потребителей, рекламе. А в случае выявления нарушений министерству предоставлено право закрывать объекты торговли и общественного питания на срок до 90 дней.

"Это право будет использовано в исключительных случаях. Мы очень предметно, точечно работаем с бизнесменами. У нас есть институт предупреждения и предостережения. Пусть он работает в рамках антимонопольных дел, но мы эту практику используем и при ценовом регулировании. То есть мы работаем с бизнесом. Он у нас очень социально ответственный, очень чутко реагирует на меняющуюся ситуацию и на просьбы власти", - сказал министр.

 
 
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  Право Министерства антимонопольного регулирования и торговли на приостановление работы торговых объектов будет использоваться лишь в исключительных случаях....
 
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