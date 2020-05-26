Зеленский подарил Лукашенко вышиванку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в республике Игорем Кизимом, сообщает РИА «Новости» .

«Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год», – рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки.