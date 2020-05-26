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Зеленский подарил Лукашенко вышиванку

26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в республике Игорем Кизимом, сообщает РИА «Новости».

«Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год», – рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки.

Ранее появилась информация о том, что Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей. Также предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей.



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Такой подарок связан с празднованием на Украине Дня вышиванки.
 
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