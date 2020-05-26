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Зеленский подарил Лукашенко вышиванку
26.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил белорусско-украинское сотрудничество с послом Украины в республике Игорем Кизимом, сообщает
«Во время беседы обсуждались вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год», – рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, украинский дипломат передал белорусской стороне вышиванку – подарок от президента Украины Владимира Зеленского белорусскому коллеге Александру Лукашенко в связи с празднованием на Украине Дня вышиванки.
Ранее появилась информация о том, что Александр Лукашенко подписал
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Такой подарок связан с празднованием на Украине Дня вышиванки.
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