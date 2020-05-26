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Завтра, 27 мая, ожидаются дожди по юго-востоку Беларуси

26.05.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 мая в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

27 мая погодные условия по северо-западной половине страны будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине скажется влияние фронтального раздела.
 


Ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная - днем +17..+23°С. 

Атмосферное давление будет слабо падать.
 
 
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27 мая в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
 
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