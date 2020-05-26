Без дефицита и ажиотажа: Александру Лукашенко доложили о ситуации на потребительском рынке

Источник материала: ОНТ

Президенту доложили о ситуации на потребительском рынке страны. И если накануне во Дворце Независимости говорили о политике, то сегодня обсуждалась, как говорится, народная тема. Цены – вопрос, который волнует каждого.

Не допустить необоснованного роста цен – требование Главы государства. Министерству антимонопольного регулирования и торговли Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на товары первой необходимости и социально значимые. Ведь именно без них люди не могут обойтись, особенно сейчас, в условиях эпидемии.

Надо сказать, что в магазинах нет ни дефицита, ни ажиотажа ни по одной группе товаров. В МАРТе подтвердили: ситуация на потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна. И уже в мае траектория инфляции может приблизиться к запланированной.

Правда, превентивные меры всё же приняты – в Беларуси введен мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи.

Глядя на заваленные яркими товарами полки белорусских магазинов и покупателей, перебирающих огромный ассортимент продуктов, сложно представить, что миру уже в этом году грозит голод «библейского масштаба». Это не журналистское преувеличение, это дословная цитата из доклада ООН. Сотни миллионов человек в тридцати странах могут умереть голодной смертью, если им не помочь. Ну а кто поможет, когда все зажиточные державы заняты собственным выживанием. Уже Италия грозит выходом из Евросоюза, если Брюссель откажется помогать. Италия, ВВП которой был больше, чем у России, даже до обвала нефтяного рынка. Так что надеяться на соседей точно не приходится. Это им, скорее, придётся рассчитывать на наши продукты. Но позиция Президента давно известна – сначала накормить белорусов, а излишки на экспорт.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Несмотря на то, что у нас, в принципе, с торговлей в магазинах и так далее, вроде, все терпимо, тем не менее, хотелось бы от вас услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии». Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что (прежде всего, несмотря на внешние вызовы), ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна». Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «То есть, дефицита у нас нет никакого, ни по одной группе товаров?» Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «У нас нет дефицита и нет ажиотажа».

В начале двухтысячных внушительные инвестиции в аграрный сектор не критиковал разве что ленивый, мол зачем своё, купим импортное. Но как гласит известная реклама, иногда лучше жевать, чем говорить, тем более собственное производство теперь позволяет. Мясо своё. Молочных продуктов у нас и вовсе в три раза больше, чем нужно. Здесь не грех и на экспорте заработать. Овощеводы в последние годы тоже серьёзно подтянулись. И с отдельно взятым клубнем (почти символом станы) тоже всё в полном порядке. Впрочем, наличие продуктов априори не означает их доступность для каждого. Главное сколько они стоят, поэтому чтобы охладить пыл любителей нажиться на простых людях в непростое время, с середины апреля в Беларуси введено государственное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на срок до 90 дней. 10% надбавкой приземлили и импортеров. Все помнят, как в разгар пандемии взлетели цены на имбирь и лимоны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее. Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый».

Регулирование цен на отдельные товары вполне уживается с рыночной экономикой и в Западной Европе. Например, в Германии государство регулирует и контролирует до 40% цен на промышленные и потребительские товары и услуги, что в итоге позволяет правительству активно влиять на динамику цен. Франция и вовсе использует так называемую политику «дирижизма» – напрямую регулирует цены на сельхозпродукцию, электроэнергию, транспортные услуги и так далее. Беларусь с её социальной политикой – просто обязана действовать в интересах людей.

Алексей Авдонин, эксперт Белорусского института стратегический исследований: «Надо понимать, что государство как институт, отвечающий за социальную и экономическую стабильность, то он в праве определять не только цены, но и в первую очередь социальные гарантии для всех слоев населения. На первую очередь встает вопросы обеспечения товарами первой необходимости всех слоев населения, дать им возможность не ощущать дефицита, дефицита не только по наличию товаров на полках в торговых центрах, но в первую очередь, дефицита у себя в семьях, связанных с возможностью или невозможностью потребления этих товаров, вызванных высокими ценами».

Из-за карантина вопрос стал куда острее. Выбирая между выполнением поставок за рубеж или холодильниками сограждан правительство не будет долго думать. Речь о защите внутреннего рынка.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок. Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей – масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа».

Кстати, попытки нажиться на медицинских масках в Беларуси жёстко пресекли. Тех, кто пытался перепродать ходовой товар втридорога, ждут внушительные штрафы и суд не за горами.

Помимо назидательных примеров – МАРТ совсем не кровожадный. Что называется, сходу «прикрыть лавочку» – не наш метод, уверяет министр. Тем более, когда речь о гипермаркетах. Тем более на три месяца. Бизнес у нас ответственный, поэтому нарушения устраняют, не дожидаясь локдауна, и история с регулировкой цен на некоторые продукты (от крупы до чеснока) это подтвердила. Всё видно в магазинных чеках. Если в марте и начале апреля были сомнения, что годовая инфляция удержится в районе 5%, теперь цены заставили отползти.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «По маю мы находимся, по нашим подсчетам, ниже 100%. Таким образом, происходит не инфляция, а дефляция. Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции. Я как министр в этом не сомневаюсь».

Чтобы наверняка вернуть инфляцию на прежние позиции, введён временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. По крайней мере, в июне они точно не будут расти, а дальше – исходя из общей ситуации. Ведь есть критический импорт, например, теплолюбивые фрукты и ягоды (их Беларусь не производит), цены на них зависят от мировой конъюнктуры. Но голод нашим людям точно не грозит даже на фоне мирового кризиса. Правда, помимо цен, нельзя забывать о ещё двух китах – зарплатах и рабочих местах, о которых не устаёт повторять Александр Лукашенко. И вряд ли эти показатели потеряют актуальность.

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