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С 1 июня повышают цены все производители и импортеры сигарет. В продаже появятся новые марки

26.05.2020 21:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 июня вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам. В продаже появятся также новые марки сигарет.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич

Гродненская табачная фабрика «Неман» с июня на 10 копеек повышает цены на Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure — до 2,3 рубля. В продаже появятся сигареты Pall Mall Demi Green — по 2,4 рубля, Kent Crystal Blue и Kent Crystal Beat — по 2,89 рубля,

На 10 копеек подорожают некоторые сигареты компания «Табак-инвест»: Winston Classic и Winston Blue (до 2,35 рубля), Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse, Winston XS Blue, Winston XS Silver, Winston XS Sparkling Mix — до 3,15 рубля, Sobranie Evolve Gold — до 3,45 рубля. В продаже появятся Winston Compact Purple Mix — по 3,15 рубля.

Компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина, которой ранее разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны, с 1 июня повысит стоимость почти всех марок. В продаже также появятся L&M MOTION — 2,65 рубля, Dove MENTHOL SUPERSLIMS — 1,38 рубля.

Подорожают также отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». К примеру, Davidoff Refine White и Davidoff Refine Black вырастут в цене сразу на 25 копеек — до 3,25 рубля.

Изменит с июня цены также и компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая импортирует сигареты в Беларусь. Сигареты L&M MOTION, к примеру, подорожают на 15 копеек — до 2,65 рубля.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 февраля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
 
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С 1 июня вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в Министерстве по налогам и сборам. В продаже появятся также новые марки сигарет.
 
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