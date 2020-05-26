ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Если бы не алкоголь…» Признание подруги девочки, упавшей с крыши в Кобрине. Репортаж с места событий

26.05.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Если бы не алкоголь…» Признание подруги девочки, упавшей с крыши в Кобрине. Репортаж с места событий

Кобрин. В районной больнице врачи борются за жизнь 16-летней девочки. Вечером 25 мая Екатерину с политравмой доставила бригада скорой помощи. Забирали с газона возле жилого дома и сразу в реанимацию.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:  

Екатерина приехала в Кобрин из Белоозёрска учиться в профессиональном лицее. Девочка, как принято говорить, из неблагополучной семьи.

Ольга Комарчук, социальный педагог учреждения образования «Кобринский государственный профессиональный лицей в сфере обслуживания»: «Катя обучается в лицее с 1 сентября 2019 года, с этого дня она поставлена на государственное обеспечение в нашем учебном заведении, девочка сложная. С ней проведена огромная работа, ребенок требовал особого внимания к себе».

Социальный педагог рассказала нам, что Екатерина практически не покидала стен лицея. Занятия, обучение швейному делу, кружки по интересам, общежитие. Девочка самостоятельно побаивалась покидать территорию учреждения. Впрочем, 25 мая у неё была 17-летняя компаньонка.

Подруга Екатерины попросила не называть её имени и не показывать лица. История, мягко говоря, неприятная. От кого-то девочки узнали, что в километре от лицея есть пятиэтажка с открытым доступом на крышу. В 21 час они вышли из общежития. И отправились к 12-му дому по улице Николаева. На двери нужного подъезда оказался кодовый замок. Девочки позвонили в случайную квартиру и им открыли. На крыше подруги стали фотографироваться. Екатерина позировала на парапете.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области: «В какой-то момент поскользнулась и упала с высоты около 16 метров, в результате чего ей были причинены телесные повреждения, Кобринский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводится проверка».

 По нашей информации, сейчас Екатерина находится в коме. Официального подтверждения в Кобринской районной больнице получить не удалось.

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кобрин. В районной больнице врачи борются за жизнь 16-летней девочки. Вечером 25 мая Екатерину с политравмой доставила бригада скорой помощи. Забирали с газона возле...
 
Новости дня
Новости разные
 
На замену итальянским макаронам. Какие агроэксперименты проводят студенты Белорусской сельхозакадемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика