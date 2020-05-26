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«Если бы не алкоголь…» Признание подруги девочки, упавшей с крыши в Кобрине. Репортаж с места событий
Источник материала: ОНТ
Кобрин. В районной больнице врачи борются за жизнь 16-летней девочки. Вечером 25 мая Екатерину с политравмой доставила бригада скорой помощи. Забирали с газона возле жилого дома и сразу в реанимацию.
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Екатерина приехала в Кобрин из Белоозёрска учиться в профессиональном лицее. Девочка, как принято говорить, из неблагополучной семьи.
Социальный педагог рассказала нам, что Екатерина практически не покидала стен лицея. Занятия, обучение швейному делу, кружки по интересам, общежитие. Девочка самостоятельно побаивалась покидать территорию учреждения. Впрочем, 25 мая у неё была 17-летняя компаньонка.
Подруга Екатерины попросила не называть её имени и не показывать лица. История, мягко говоря, неприятная. От кого-то девочки узнали, что в километре от лицея есть пятиэтажка с открытым доступом на крышу. В 21 час они вышли из общежития. И отправились к 12-му дому по улице Николаева. На двери нужного подъезда оказался кодовый замок. Девочки позвонили в случайную квартиру и им открыли. На крыше подруги стали фотографироваться. Екатерина позировала на парапете.
По нашей информации, сейчас Екатерина находится в коме. Официального подтверждения в Кобринской районной больнице получить не удалось.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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«Если бы не алкоголь…» Признание подруги девочки, упавшей с крыши в Кобрине. Репортаж с места событий
Кобрин. В районной больнице врачи борются за жизнь 16-летней девочки. Вечером 25 мая Екатерину с политравмой доставила бригада скорой помощи. Забирали с газона возле...
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