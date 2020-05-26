«Если бы не алкоголь…» Признание подруги девочки, упавшей с крыши в Кобрине. Репортаж с места событий

Источник материала: ОНТ

Кобрин. В районной больнице врачи борются за жизнь 16-летней девочки. Вечером 25 мая Екатерину с политравмой доставила бригада скорой помощи. Забирали с газона возле жилого дома и сразу в реанимацию.

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Екатерина приехала в Кобрин из Белоозёрска учиться в профессиональном лицее. Девочка, как принято говорить, из неблагополучной семьи.

Ольга Комарчук, социальный педагог учреждения образования «Кобринский государственный профессиональный лицей в сфере обслуживания»: «Катя обучается в лицее с 1 сентября 2019 года, с этого дня она поставлена на государственное обеспечение в нашем учебном заведении, девочка сложная. С ней проведена огромная работа, ребенок требовал особого внимания к себе».

Социальный педагог рассказала нам, что Екатерина практически не покидала стен лицея. Занятия, обучение швейному делу, кружки по интересам, общежитие. Девочка самостоятельно побаивалась покидать территорию учреждения. Впрочем, 25 мая у неё была 17-летняя компаньонка.

Подруга Екатерины попросила не называть её имени и не показывать лица. История, мягко говоря, неприятная. От кого-то девочки узнали, что в километре от лицея есть пятиэтажка с открытым доступом на крышу. В 21 час они вышли из общежития. И отправились к 12-му дому по улице Николаева. На двери нужного подъезда оказался кодовый замок. Девочки позвонили в случайную квартиру и им открыли. На крыше подруги стали фотографироваться. Екатерина позировала на парапете.

Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области: «В какой-то момент поскользнулась и упала с высоты около 16 метров, в результате чего ей были причинены телесные повреждения, Кобринский районный отдел Следственного комитета по данному факту проводится проверка».

По нашей информации, сейчас Екатерина находится в коме. Официального подтверждения в Кобринской районной больнице получить не удалось.

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