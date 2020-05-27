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Альпинисты из Китая завершили измерения на вершине Эвереста
Источник материала: ОНТ
Экспедиция альпинистов из Китая произвела все необходимые геодезические измерения на вершине самого высокого в мире горного пика – Эвереста.
Первоначально они хотели подняться на вершину за шесть часов, однако из-за погоды восхождение было более долгим. На пике установили специальное геодезическое оборудование, а также антенну. Эти работы были проведены на Эвересте впервые за 45 лет. И сейчас доподлинно известно – высота самой высокой точки на планете – 8 тысяч 848 метров.
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Экспедиция альпинистов из Китая произвела все необходимые геодезические измерения на вершине самого высокого в мире горного пика – Эвереста. Первоначально они...
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