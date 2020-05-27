Источник материала: Виртуальный Брест

В творческом проекте приняли участие учащиеся от 6 до 16 лет со всей Брестчины. Напомним, что конкурс проводился по четырем направлениям: изобразительное искусство, декоративно-прикладное, литературное и компьютерное творчество.







В управление ГАИ УВД Брестского облисполкома поступило более 600 работ. Каждая из них заслуживает отдельного внимания. В рисунках, панно, вязаных и мягких игрушках, видео, глиняных фигурах – дети под руководством преподавателей и родителей рассказали о важности соблюдения дорожной безопасности. Выбрать победителей и призеров оказалось непросто. В течение долгого времени длилось голосование, правоохранители неоднократно восхищались творческими способностями ребят и желанием нестандартно представить дорожную грамоту.







Особенно сложно было определить самые лучшие работы в номинации «Декоративная композиция». Поэтому жюри выбрало на каждое из трех мест по два конкурсанта.







Решение принято, и мы представляем список победителей и призеров.



Направление «Изобразительное искусство»:



Номинация «Рисунок»



1 место: Гайдурова Вероника, 12 лет, Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бреста, название работы: «Законы дорог уважай!».

2 место: Лешкевич Владимир, 10 лет, ГУО «Белоушская СШ» Столинского района, название работы: «Уступите нам дорогу!».

3 место: Шумская Мария, 15 лет, ГУО «Гимназия №3 г.Бреста», название работы: «Помни, знай, ПДД не нарушай».



Номинация «Плакат»



1 место: Дмитренко Ангелина, 16 лет, ГУО «Гимназия №3 г.Барановичи», название работы: «Запрет до 16 лет!».

2 место: Будейко Александра, 15 лет, ГУО «Клейниковская СШ» Брестского района, название работы: «Выбор есть!».

3 место: Волчок Вероника, 13 лет, ГУО «СШ №10 г.Бреста», название работы: «Велосипедист не нарушай ПДД».



2. Направление «Декоративно-прикладное творчество»:



Номинация «Лепка»



1 место: Нафценя Дарья, 10 лет, ГУО «СШ №9 г.Бреста», название работы: «Страж дорог!» (лепка из глины).

2 место: Омельянчук Игорь, 10 лет, ГУО «СШ №10 г.Бреста», название работы: «Я соблюдаю ПДД» (керамика).

3 место: Викторович Иван, 9 лет, ГУО «СШ №8 г.Кобрина», название работы: «Безопасность в наших руках!» (пластилин).



Номинация «Мягкая игрушка»



1 место: Раманович Дарья, 12 лет, ГУО «СШ №1 г.Пинска», название работы: «Развивающие кубики по ПДД».

2 место: Мизюк Дарья, 7 лет, ГУО «Киселевецкий детский сад/средняя школа» (д.Рыбна, Кобринский район), название работы: «Веселый светофор».

3 место: Абрамчук Никита, 8 лет, ГУО «Детский сад/средняя школа №4 г.Кобрина», название работы: «По дороге с Нюшей».



Номинация «Декоративное плетение».



1 место: Лойко Эмилия, 12 лет, г.Кобрин, название работы: «Регулировщик».

2 место: Наумчик Ангелина, 12 лет, ГУО «СШ №37 г.Бреста», название работы: «Светофор светофорович».

3 место: Беденюк Никита, 7 лет, ГУО «Детский сад/средняя школа №4 г.Кобрина», название работы: «Переходи дорогу в безопасных местах!».



Номинация «Декоративное панно»



1 место: Добриянец Дмитрий, 10 лет, УО «Столинская государственная гимназия», название работы: «Мы каждый день в наряд».

2 место: Шарко Татьяна, 6 лет, ГУО «Ясли/сад №3 г.Пинска», название работы: «Марш юных пешеходов».

3 место: Шидлович Анастасия, 10 лет, г.Жабинка, название работы: «Дерево правил».



Номинация «Декоративная композиция»



1 место: Коцюра Мария, 12 лет, УП «Май беби», название работы: «Спешите медленно».

1 место: Чергинец Мария, 7 лет, ГУО «СШ №2 г.Жабинки», название работы: «Добрая дорога» (неординарный подход, работа выполнена в виде пряников).

2 место: Козакевич Александр, 6 лет, ГУО «Белоушская СШ» Столинского района, называние работы: «Соблюдаем законы дорог».

2 место: Хильчук Вера, 12 лет, Жабинка, название работы: «3Д тренажер по ПДД».

3 место: Андрейковец Виктория, 8 лет, ГУО «СШ №3 г.Столина», название работы: «Правила для маленьких пешеходов».

3 место: Колодей Дарья, 12 лет, ГУО «Песковская СШ» Кобринский район, название работы «Мудрый светофор».



Номинация «Эскиз»



1 место: Юрашевич Ефросинья, 12 лет, ГУО «СШ №35 г.Бреста», название работы: «Весенняя эйфория».

2 место: Гончаревич Алена, 13 лет, ГУДО «Ружанский многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью Пружанского района», название работы: «Дорожная фантазия».



Номинация «Коллекция моделей»



1 место: Якута Арина, 13 лет, ГУДО «Ружанский многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью» Пружанского района, название работы: «Дорожный стиль».

2 место: Бокач Виктория, 10 лет, г.Барановичи, название работы: «Соблюдайте законы дорог!».



Направление «Литературное творчество»:



«Сочинение»



1 место: Дубровская Дарья, 13 лет, ГУО «Теребличский УПК/ясли-сад-средняя школа» Столинского района.

2 место: Евтух София, 7 лет, ГУО «Ганцевичская СШ», название работы: «В Новом безопасном лесу».

3 место: Насеня Вероника, 9 лет, ГУО «СШ №11 г.Бреста», название работы: «Безопасность на дороге!».



Направление «Компьютерное творчество»



Номинация «Компьютерный рекламный ролик» (аниме)



1 место: Кудласевич Максим, 13 лет, ГУО «СШ №3 г.Столина», название: «Соблюдай законы дорог!».

2 место: Дингилевская София, 11 лет, ГУО «Гимназия №6 г.Бреста», название: «Азбука безопасности».

3 место: Романович Иван, 16 лет, ГУО «СШ №18 г.Пинска, название: «Соблюдай ПДД».



Номинация «Телесюжет»



1 место: Онуфриюк Мария, ГУО «СШ №2 г.Жабинки», название телерепортаж «Соблюдаем законы дорог!».

2 место: Черевако Филипп, 8 лет, ГУО «СШ №12 г.Пинска», название: телесюжет «Азбука движения!».



Уважаемые участники конкурса, еще раз выражаем вам благодарность за участие и ваши талантливые работы. Торжественное награждение планируется во втором полугодии. О дате, месте и времени будет сообщено дополнительно.



Также просим набраться терпения, так как республиканский этап перенесен на второе полугодие. Следите за нашими новостями.