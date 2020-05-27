Как рядовой работник Микашевичского ЖКХ отстаивает свои права

Источник материала: Виртуальный Брест

Факты неправомерных действий администрации предприятия по отношению к работнику подтверждены документально.





Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КУМПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ» Сергей Левковец намерен дойти до Администрации президента

В этой истории конфликта нет, а есть обычное отстаивание работником своих законных прав. Он хочет фактически получать столько, сколько зарабатывает, за свой труд.

— Абсолютно не в моих интересах писать обращения-жалобы-заявления в различные инстанции, тратить на это деньги, время и нервы, — сказал журналисту МП при встрече Сергей Левковец, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений КУМПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ», который обратился в редакцию за помощью.

А теперь обо всём по порядку.

Со 2 ноября 2012 года Сергей Николаевич работал в Микашевичском коммунхозе слесарем-сантехником. Продолжительность рабочего дня с восьми утра до восьми вечера. Итого 12 часов.

— В нарушение ст.32 Трудового кодекса РБ в отношении меня без письменного уведомления существенно изменялись условия труда, как-то режим работы (дневная/ночная смены), многократно переводили из одной смены в другую, — говорит собеседник.

В 2018 году его переводят на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. При приёме на работу не ознакомили с должностной инструкцией, между тем как условия труда изменились существенно.

— Обратился в отдел кадров и службу охраны труда по этому вопросу. А в ответ: инструкции пока нет, начинали её разрабатывать, да так и не довели начатое до конца.

Весной 2018-го «под угрозой увольнения» Сергей Левковец был направлен на обучение по профессии «лифтёр» в Брест, где получил удостоверение, дающее право обслуживать «потенциально опасные объекты».

— По окончании обучения руководство предприятия в устной форме обязало меня лично и других обученных, но работающих по другим специальностям, производить обслуживание лифтов, так как по инструкции, по правилам техники безопасности при обслуживании потенциально опасных объектов на устранение неисправности лифта должны направлять не менее двух человек, прошедших специальную подготовку, а в штате Микашевичского ЖКХ три лифтера, работающих на 0,5 ставки и один на полную ставку. Таким образом, руководство вынудило обученных в принудительном порядке сантехников устранять неполадки в лифтах, освобождать из них застрявших пассажиров и проч. Ни инструкций, ни распорядительных документов до сих пор нет.

В нарушение ст.19 ТК РБ для меня не были определены и конкретизированы трудовые функции по основной специальности, но в то же время мне вменяли исполнение обязанностей лифтёра, что согласно ст.67 ТК РБ является совмещением профессий (должностей) и должно оплачиваться соответствующим образом. Так как лифт является потенциально опасным объектом, а у меня нет никаких социальных гарантий при проведении его обслуживания, я не являюсь лифтёром ни по основной профессии, ни по совмещённой, в июле 2018-го я отказался производить обслуживание лифта без соответствующего приказа и внесения изменений в несуществующую должностную инструкцию. За отказ выполнять устное указание начальника ЖЭСа В.В.Демидовича по обслуживанию лифтов приказом №253-л от 16.07.2018 г. я был лишён премиальных доплат за июль 2018-го в размере 50%. Под угрозой увольнения меня вынудили подписать приказ о лишении премии.

Председатель профкома, на тот момент С.В.Пашкевич, не приняла никаких мер по защите интересов работника. На неоднократные обращения к руководителю предприятия о том, чтобы был разработан приказ о совмещении профессий с соответствующей доплатой, я получал отказ. На мои просьбы разъяснить, что именно я нарушил, также не получил вообще никакого ответа. До настоящего времени как у меня, так и у других работников предприятия, которые обучены на лифтёра, но таковыми не являются, нет оснований выполнять такую обязанность. Начальник сектора экономики О.А.Вайцель мотивирует отказ в назначении доплат за совмещение профессий тем, что у лифтёра оклад меньше, чем по основной специальности, между тем как в ст. 67 ТК РБ таких ограничений нет и в помине.

Сергей Николаевич также сообщил, что «руководством предприятия искажаются данные по штатному расписанию».

А 31 октября прошлого года в отделе кадров мне предложили ознакомиться с приказом, на основании которого существенно изменялись условия моего труда в нарушение ст. 32 ТК РБ (не было письменного уведомления за месяц до этого), режим и график моей работы. Согласно этому приказу, с 31 октября я обязан был приступить к работе с 8.00, несмотря на то, что ровно в это же время закончилась моя ночная смена. Получилось, что фактически мне надо работать почти сутки подряд без передыха. Естественно, я отказался выходить на таких условиях. А на следующий же день руководителем Микашевичского ЖКХ был подписан приказ о лишении меня премиальных выплат за октябрь в размере 100%.

Опять же профком и не подумал защищать мои права. Чтобы обосновать свой отказ, обратился к мастеру ЖЭСа с просьбой предоставить график моих дежурств, где бы значилось, что 31-го я был с ночной смены. И увидел там нечто поразительное! Оказывается, в графике я не значился, зато значились люди, которые давно не работают в коммунхозе.

Для сведения, работник по фамилии Путель ушёл на пенсию в июле 2019-го. Но признавать нарушение законных прав Сергея Левковца руководство предприятия отказалось.

16 ноября 2019 года Сергей Николаевич в выходной день был приглашён начальником ЖЭСа О.Н.Шлыковой в кабинет для ознакомления с должностной инструкцией.

— Мне был предъявлен для ознакомления и подписания проект должностной инструкции для… «специалиста по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений». Но я ведь слесарь-сантехник. Документ не имел регистрационного номера и даты регистрации, отсутствовала печать предприятия на грифе «Утверждено», подписанном руководителем предприятия, но без даты.

И вот самый главный момент: в документ был внесён пункт о том, что специалист по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений обязан производить освобождение застрявших пассажиров лифта, что не предусмотрено параграфом ЕТКС и является совмещением профессий согласно статье 67 ТК РБ.

— На момент ознакомления меня с документом он не имел юридической силы ввиду отсутствия реквизитов, — подчеркнул собеседник.

Назвал он и множество других документально подтверждённых нарушений со стороны руководства, повлиявших на оплату труда в сторону её уменьшения, в том числе незаконного лишения премиальных. «Если следовать логике руководства, лишить премиальных доплат за то, что я делать не должен, — допустимо, а оплатить фактически отработанное время – почему-то недопустимо», — считает Левковец.

Прокуратура Лунинецкого района и Пинская межрайонная инспекция труда подтвердили некоторые факты нарушения руководством Микашевичского ЖКХ норм Трудового кодекса РБ в отношении заявителя.

По сообщению прокуратуры Лунинецкого района, куда за комментарием обратилось Медиа-Полесье, виновные привлечены к ответственности за допущенные нарушения.