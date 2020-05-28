Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире

Источник материала: Tut.by

В Джексонвилле (США) экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в компании экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса прибыл на рестлерское шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, пишет sports.ru.

Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы. В какой-то момент Тайсона, разорвавшего у себя на груди футболку, пришлось удерживать сразу нескольким людям.