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Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире

28.05.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Джексонвилле (США) экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в компании экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса прибыл на рестлерское шоу All Elite Wrestling’s Dynamite, пишет sports.ru.

Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы. В какой-то момент Тайсона, разорвавшего у себя на груди футболку, пришлось удерживать сразу нескольким людям.

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