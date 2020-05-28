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Пляж на Дубровке, река Лесная рукой подать. Щенки беспризорники
28.05.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Официальные пляжи в городской черте готовы к приёму посетителей, о чем отрапортовали СМИ. Конечно, не вериться, что жители микрорайона
Пройтись по пойме реки, в условиях самоизоляции, вообще нет проблем. Дубы на Дубровке в пойме реки сохранились. Полюбоваться старыми деревьями, стоит. Сфотографировал клён, почти два обхват, а дубы вообще шикарные.
Время берёт своё и от старого деревянного моста позволяющего напрямую перебраться к усадьбе Немцевича или в Скоки почти ничего не осталось. За польским часом этот мост уже считался небезопасным. В зарослях кустарников разноголосое пение птиц, стоит посидеть - послушать. Кукушка куковала - сбился со счёта!
Когда возвращался к автомобилю, услышал лай собаки. Из кустов выкатились пара очень симпатичных щенков коричневого окраса и облаяли меня. Подошёл поближе, мелкие спрятались в дырах бетонной плиты перекрытия.
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Официальные пляжи в городской черте готовы к приёму посетителей, о чем отрапортовали СМИ. Конечно, не вериться, что жители микрорайона Дубровка поедут к...
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