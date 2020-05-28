Пляж на Дубровке, река Лесная рукой подать. Щенки беспризорники

Источник материала: Виртуальный Брест

Официальные пляжи в городской черте готовы к приёму посетителей, о чем отрапортовали СМИ. Конечно, не вериться, что жители микрорайона Дубровка поедут к Мухавцу. Решил прогуляться с улицы Дубровская к реке Лесная. Приятно, что пляж практически чистый, возможно кто-то озаботился уборкой. Песочка осталось мало, всё заросло осокой. Природа берёт своё.





Пройтись по пойме реки, в условиях самоизоляции, вообще нет проблем. Дубы на Дубровке в пойме реки сохранились. Полюбоваться старыми деревьями, стоит. Сфотографировал клён, почти два обхват, а дубы вообще шикарные.





Время берёт своё и от старого деревянного моста позволяющего напрямую перебраться к усадьбе Немцевича или в Скоки почти ничего не осталось. За польским часом этот мост уже считался небезопасным. В зарослях кустарников разноголосое пение птиц, стоит посидеть - послушать. Кукушка куковала - сбился со счёта!





Когда возвращался к автомобилю, услышал лай собаки. Из кустов выкатились пара очень симпатичных щенков коричневого окраса и облаяли меня. Подошёл поближе, мелкие спрятались в дырах бетонной плиты перекрытия.