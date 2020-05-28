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Опубликовано видео ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Мицкевича (+ комментарий ГАИ)

28.05.2020 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 28 мая 2020 года около 9:30 часов в Бресте на перекрёстке Ленина-Мицкевича произошла дорожная авария. На перекрёстке столкнулись автомобили «Ауди», под управлением 1992 года рождения и «Хендай», под управлением местной жительницы, 1969 года рождения.

Опубликовано видео ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Мицкевича (+ комментарий ГАИ)

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя «Ауди» составлен административный материал по ч.7 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь (нарушение правил проезда перекрёстков).

ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. При проезде перекрёстков необходимо соблюдать требования сигналов светофоров и дорожной разметки. Невнимательность часто является причиной дорожной аварии. Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным.

Опубликовано видео ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Мицкевича (+ комментарий ГАИ)

Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

смотрите больше фото очевидцев

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 28 мая 2020 года около 9:30 часов в Бресте на перекрёстке Ленина-Мицкевича произошла дорожная авария. На перекрёстке столкнулись автомобили «Ауди», под...
 
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