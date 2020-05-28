Республиканский волонтерский центр запускает акцию ко Дню защиты детей

Источник материала: Вороновская газета





Республиканский волонтерский центр запускает акцию «Радость каждому ребенку» ко Дню защиты детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

«В Международный день защиты детей 1 июня волонтеры учреждений образования поздравят с праздником тех, кому особенно необходима наша забота и поддержка — детей, находящихся в социальных учреждениях. Волонтерские центры и отряды учреждений образования всей страны передадут в социальные учреждения для детей гирлянду добрых пожеланий, которая является символом акции, а также подарки», — рассказали в пресс-центре.

К акции уже подключились многие волонтерские центры. Так, волонтерский клуб «Слон» БГУКИ организует на улице в детском доме №7 «Семь Я» Минска поздравление с вручением подарков. Волонтеры будут помогать в передаче подарков в 39 дошкольных учреждений Октябрьского района столицы. Волонтеры ГГТУ имени П.О.Сухого приедут в Гомельский районный социально-педагогический центр и передадут канцелярские товары, сладости, игры. Запланирована передача подарков для пациентов детской областной больницы и посещение социально-педагогического приюта Бреста волонтерами из БрГУ им. А.С.Пушкина. Добровольцы из БНТУ адресно передадут многодетным семьям конфеты, средства индивидуальной защиты и канцелярию, а волонтерский центр ВГАВМ передаст канцелярские товары в Детский дом Витебска. Также 1 июня волонтеры БГАТУ и представители Республиканского волонтерского центра посетят детскую деревню «Истоки» .

Подробнее узнать об акции и присоединиться к ней можно на сайте Республиканского волонтерского центра и в социальных сетях.

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