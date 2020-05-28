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Бутерброды с джемом и шоколадный торт. Повар Елизаветы II рассказал, какие блюда любит королева

28.05.2020 16:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бутерброды с джемом и шоколадный торт. Повар Елизаветы II рассказал, какие блюда любит королева

Бывший личный повар королевы Великобритании Даррен Макгрэди рассказал о ее вкусовых пристрастиях, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, Елизавета II в повседневной кухне предпочитала простую еду. Например, бутерброды с джемом и шоколадный торт - одни из самых любимых блюд королевы. Также она любит креветки, которые ловят в графстве Ланкашир – с ними ей часто подают бутерброды. 

Оказалось, что королеве не нравится вкус чеснока, его никогда не добавляли в готовящиеся для нее блюда.

На завтрак в королевском дворце часто подавали кукурузные хлопья с сухофруктами или орехами макадамии.

Все растительные продукты для королевы выращиваются в поместьях королевской семьи. Отмечается, что Елизавета II отдает предпочтение сезонным фруктам и ягодам, в частности, любит клубнику и персики. 

Фото: Instagram @z_magazine_


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Бывший личный повар королевы Великобритании Даррен Макгрэди рассказал о ее вкусовых пристрастиях, пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. По его словам, Елизавета II в...
 
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