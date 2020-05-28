В Мозыре появится новый кинотеатр

Источник материала: Mlife

Площадкой под кинотеатр станет новый объект торговли "Смак", что строится на месте платной автостоянки возле рынка «Славянский». По предварительной информации там будут размещены два зрительных зала. Каждый с посадкой на 90 мест.



Напоминаем, что в кинотеатре "Мир" на данный момент проводятся отделочные работы. Так же идет работа по установке комплекта цифрового RGB лазерного оборудования 4-ого поколения со звуковым сопровождением DOLBY ATMOS и экраном 4-ого поколения.



Предварительная дата открытия кинотеатра "Мир" после окончания работ - неизвеста.