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В Мозыре появится новый кинотеатр

28.05.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Площадкой под кинотеатр станет новый объект торговли "Смак", что строится на месте платной автостоянки возле рынка «Славянский». По предварительной информации там будут размещены два зрительных зала. Каждый с посадкой на 90 мест.

Напоминаем, что в кинотеатре "Мир" на данный момент проводятся отделочные работы. Так же идет работа по установке комплекта цифрового RGB лазерного оборудования 4-ого поколения со звуковым сопровождением DOLBY ATMOS и экраном 4-ого поколения.

Предварительная дата открытия кинотеатра "Мир" после окончания работ - неизвеста.
 
 
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Пока старый добрый "Мир" в Мозыре закрыт на реконструкцию и установку нового оборудования, стало известно о строительстве нового кинотеатра.далее...
 
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