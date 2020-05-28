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В Мозыре появится новый кинотеатр
Источник материала: Mlife
Площадкой под кинотеатр станет новый объект торговли "Смак", что строится на месте платной автостоянки возле рынка «Славянский». По предварительной информации там будут размещены два зрительных зала. Каждый с посадкой на 90 мест.
Напоминаем, что в кинотеатре "Мир" на данный момент проводятся отделочные работы. Так же идет работа по установке комплекта цифрового RGB лазерного оборудования 4-ого поколения со звуковым сопровождением DOLBY ATMOS и экраном 4-ого поколения.
Предварительная дата открытия кинотеатра "Мир" после окончания работ - неизвеста.
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Пока старый добрый "Мир" в Мозыре закрыт на реконструкцию и установку нового оборудования, стало известно о строительстве нового кинотеатра.далее...
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