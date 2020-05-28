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Богатейший человек мира поделился главным секретом успеха
Источник материала: ОНТ
Богатейший человек мира, глава Amazon Джефф Безос рассказал о главном секрете успешного бизнеса, пишет
На ежегодном собрании акционеров Amazon Безос сказал о том, что прежде чем формулировать цели развития бизнеса на 10 лет вперед, нужно в первую очередь задаться вопросом о ключевых моментах стратегии компании, которые на протяжении всего заданного периода не изменятся.
Дело в том, что, по словам Безоса, необходимо выделять «главные догмы» при формировании долгосрочной стратегии, от них компания сможет отталкиваться в своей работе на протяжении десятилетия. Один из таких принципов для Amazon – постоянное внимание к клиентам.
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Богатейший человек мира, глава Amazon Джефф Безос рассказал о главном секрете успешного бизнеса, пишет lenta.ru со ссылкой на Bussines Insider. На ежегодном собрании акционеров...
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