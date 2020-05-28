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Богатейший человек мира поделился главным секретом успеха

28.05.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Богатейший человек мира поделился главным секретом успеха

Богатейший человек мира, глава Amazon Джефф Безос рассказал о главном секрете успешного бизнеса, пишет lenta.ru со ссылкой на Bussines Insider.

На ежегодном собрании акционеров Amazon Безос сказал о том, что прежде чем формулировать цели развития бизнеса на 10 лет вперед, нужно в первую очередь задаться вопросом о ключевых моментах стратегии компании, которые на протяжении всего заданного периода не изменятся. 

Дело в том, что, по словам Безоса, необходимо выделять «главные догмы» при формировании долгосрочной стратегии, от них компания сможет отталкиваться в своей работе на протяжении десятилетия. Один из таких принципов для Amazon – постоянное внимание к клиентам.

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Богатейший человек мира, глава Amazon Джефф Безос рассказал о главном секрете успешного бизнеса, пишет lenta.ru со ссылкой на Bussines Insider. На ежегодном собрании акционеров...
 
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