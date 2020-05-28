Президент ввел изменения по минимальной зарплате, взносам в ФСЗН и некоторым пособиям

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Документ приняли для "минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности", сообщает пресс-служба президента.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич

Указ предусматривает возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной зарплаты своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля 2020 года, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

"Решение о предоставлении субсидий будет приниматься местным исполнительным и распорядительным органом, а перечисление денежных средств - органом Фонда социальной защиты населения", - отмечают в пресс-службе президента.

Указом также предусмотрено продление по 31 августа 2020 года периода предоставления ежемесячного социального пособия тем белорусам, у которых в мае - июле этого года истекает срок его действия. "Указанные решения будут приниматься соответствующими органами в упрощенном порядке", - уточняет пресс-служба президента.