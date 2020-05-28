Российский флот получил стратегическую подлодку «Князь Владимир»

Источник материала: Tut.by

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ РФ. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).



Фото: wikipedia.org

«Сегодня, 28 мая, на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир», — сказали в пресс-службе.

Свои подписи под документом поставили председатель комиссии государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ Алексей Потешкин, генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Сергей Суханов и командир подлодки Владислав Дружин.

«Строительство АПЛ «Князь Владимир» — доказательство того, что мы продолжаем развивать лучшие кораблестроительные традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов и корабелов. Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более совершенными характеристиками. Впереди церемония подъема на корабле Андреевского флага и передача его в состав ВМФ», — приводит пресс-служба слова Будниченко.

В свою очередь командир атомного подводного крейсера капитан 1-го ранга Дружин отметил, что за время проведения ходовых испытаний экипаж полностью изучил и освоил корабль и готов приступить к выполнению поставленных задач. «Официальной датой включения в состав Военно-морского флота будет день, когда состоится торжественная церемония первого подъема на корабле Андреевского флага», — сказал он.

Ранее на Северном флоте сообщили, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.

«Борей-А»

«Князь Владимир» является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А (шифр «Борей-А») атомных подводных лодок 4-го поколения. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники «Рубин» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Каждая из них несет 16 баллистических ракет «Булава».

По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.