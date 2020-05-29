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Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра
29.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы не будем утверждать, что таксисты виноваты, просто им не везёт что-то в последнее время. Сразу два ДТП в Бресте сегодня, 29 мая 2020 года с самого утра.
Спуск с путепровода Западного обхода на ул. Брестских Дивизий.
И второе - Красногвардейская-Осипенко:
Будьте внимательны и осторожны!
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