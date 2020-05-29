ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

29.05.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы не будем утверждать, что таксисты виноваты, просто им не везёт что-то в последнее время. Сразу два ДТП в Бресте сегодня, 29 мая 2020 года с самого утра.

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

Спуск с путепровода Западного обхода на ул. Брестских Дивизий.

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

И второе - Красногвардейская-Осипенко:

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

Будьте внимательны и осторожны!

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра
Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра

Не везёт таксистам, сразу два ДТП в Бресте сегодня с утра
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Мы не будем утверждать, что таксисты виноваты, просто им не везёт что-то в последнее время. Сразу два ДТП в Бресте сегодня, 29 мая 2020 года с самого утра. Спуск с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нарочь возглавляет топ-5 курортов СНГ для лечебно-оздоровительного отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика