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Forbes обвинил Кайли Дженнер во лжи и лишил ее статуса миллиардера

30.05.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Forbes обвинил Кайли Дженнер во лжи и лишил ее статуса миллиардера

В апреле журнал Forbes представил очередную версию ежегодного рейтинга самых молодых миллиардеров. Второго год кряду лидером стала 22-летняя Кайли Дженнер. Состояние владелицы бьюти-бренда Kylie Cosmetics оценили в $1 миллиард. Недавно издание сделало переоценку и уличило Дженнер во лжи.

Утверждается, что у Кайли нет миллиарда – у молодой бизнес-леди меньше $900 миллионов. Forbes уточнил, что перерасчет проводился с учетом раскрытых компанией Coty данных. В ноябре 2019 года этот бренд купил у Дженнер 51% Kylie Cosmetics за $600 миллионов. Также было оценено влияние ситуации с COVID-19 и падение расходов потребителей.

Более того, Forbes утверждает, что семья Дженнер «лгала о масштабе бизнеса». По версии издания, для оценки состояния Кайли в редакцию журнала предоставлялись «вполне вероятно ложные» налоговые декларации.

Кайли Дженнер уже ответила на заявления Forbes в Twitter.


Фото: instagram / kyliejenner

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В апреле журнал Forbes представил очередную версию ежегодного рейтинга самых молодых миллиардеров. Второго год кряду лидером стала 22-летняя Кайли Дженнер. Состояние...
 
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