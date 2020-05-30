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Официально: в Бресте столкнулись два автомобиля такси. Пострадавших нет

30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 30 мая 2020 года около 14:20.

Официально: в Бресте столкнулись два автомобиля такси. Пострадавших нет

По предварительной информации: 37-летний брестчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по улице Гоголя. При осуществлении маневра левого поворота на бульвар Космонавтов водитель не предоставил преимущество автомобилю «Тойота», под управлением 24-летнего местного жителя, двигавшегося по улице Гоголя.

Официально: в Бресте столкнулись два автомобиля такси. Пострадавших нет
 Официально: в Бресте столкнулись два автомобиля такси. Пострадавших нет

Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает водителям о необходимости быть внимательными и сконцентрированными за рулем автомобиля, заранее прогнозировать дорожную обстановку.

смотреть больше фото с места
происшествия от очевидцев можно по ссылке

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 30 мая 2020 года около 14:20. По предварительной информации: 37-летний брестчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по улице...
 
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