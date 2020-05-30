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Официально: в Бресте столкнулись два автомобиля такси. Пострадавших нет
30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 30 мая 2020 года около 14:20.
По предварительной информации: 37-летний брестчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по улице Гоголя. При осуществлении маневра левого поворота на бульвар Космонавтов водитель не предоставил преимущество автомобилю «Тойота», под управлением 24-летнего местного жителя, двигавшегося по улице Гоголя.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня, 30 мая 2020 года около 14:20. По предварительной информации: 37-летний брестчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по улице...
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