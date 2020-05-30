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Над Беларусью развернулся грандиозный циклон. Ветер, дождь, сырость обеспечены

30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Практически вся республика оказалась во власти циклона, который принёс дожди, ветер и совсем неприятную погоду. Синоптики предупреждали о катаклизме заранее.

Над Беларусью развернулся грандиозный циклон. Ветер, дождь, сырость обеспечены

Весь день сегодня и часть - завтра, будет не совсем комфортно, берите с собой зонтик, если куда-то собираетесь выйти из дома.

Над Беларусью развернулся грандиозный циклон. Ветер, дождь, сырость обеспечены

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами - сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, местами по северу - до 22 градусов.

 
 
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  Практически вся республика оказалась во власти циклона, который принёс дожди, ветер и совсем неприятную погоду. Синоптики предупреждали о катаклизме заранее. ...
 
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