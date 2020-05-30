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Над Беларусью развернулся грандиозный циклон. Ветер, дождь, сырость обеспечены
30.05.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Практически вся республика оказалась во власти циклона, который принёс дожди, ветер и совсем неприятную погоду. Синоптики
Весь день сегодня и часть - завтра, будет не совсем комфортно, берите с собой зонтик, если куда-то собираетесь выйти из дома.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 мая из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью местами - сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-восточный порывистый, во многих районах сильный порывистый. На большей части территории ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет плюс 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов, местами по северу - до 22 градусов.
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Практически вся республика оказалась во власти циклона, который принёс дожди, ветер и совсем неприятную погоду. Синоптики предупреждали о катаклизме заранее. ...
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