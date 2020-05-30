Трамп решил приравнять соцсети к СМИ. Угадайте, в какой стране еще такое возможно?

РБК Как это связано с конфликтом президента США с Twitter и к чему может привести — разбирался

Какие у Дональда Трампа претензии к соцсетям

28 мая президент США подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры». В нем напоминается, что свобода слова — краеугольный камень американской демократии, а потому «нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную определять слова, к которым у американцев может быть доступ или которые они могут высказывать в интернете». «Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они проявляют опасную власть» и перестают быть просто «досками объявлений» и должны рассматриваться как создатели контента, указано в документе, который подтверждает этот тезис следующими доводами.





Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными, если не беспрецедентными, возможностями для определения, как общество будет интерпретировать события; полномочиями цензурировать и удалять информацию.

Онлайн-платформы занимаются выборочной цензурой, что вредит свободному обмену мнениями, так как десятки тысяч американцев жаловались на то, что онлайн-платформы маркируют контент как недопустимый, хотя он и не нарушает какие бы то ни было условия обслуживания используемой платформы.

Twitter выборочно определяет, на какие сообщения поставить маркер, что совершенно четко отражает политическую пристрастность: в указе приведен пример, что конгрессмен Адам Шифф продолжал вводить своих подписчиков в заблуждение, продвигая тему сговора Трампа с Россией, и эти высказывания не были помечены.

Онлайн-платформы прибегают к непоследовательным, нерациональным и необоснованным оправданиям для цензуры американцев, но получают прибыль, распространяя дезинформацию иностранных правительств, например китайского.

Таким образом, Трамп даже не скрывает, что он лично пострадал от применяемых соцсетями правил. Упомянутый в указе Шифф — демократ и председатель разведывательного комитета палаты представителей конгресса — постоянно указывает на возможность сговора между Трампом и Россией в ходе президентской кампании 2016 года (Россия и Трамп причастность отрицают, а спецпрокурор Роберт Мюллер установил, что сговора не было).





В последние дни высказывания Трампа в Twitter получали специальную маркировку. В среду президент обвинил компанию во вмешательстве в выборы после того, как к двум его твитам об опасности голосования по почте была добавлена пометка, предлагающая пользователям проверить достоверность высказывания. Трамп долгое время был противником расширения возможностей дистанционного голосования, которое было предложено демократами как для праймериз, так и для президентских выборов. Однако со временем взгляды президента кардинально изменились, и он стал сторонником дистанционного голосования.





После того как был обнародован указ, Twitter скрыл еще одно сообщение Трампа, но сохранил к нему доступ.





В нем американский лидер назвал отморозками протестующих в Миннеаполисе (в городе уже несколько дней продолжаются протесты и погромы, был сожжен полицейский участок — из-за чрезмерно жесткого задержания чернокожего Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице). «Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить», — написал Трамп. «Когда начинается мародерство, начинается стрельба», — предупредил он.









В Twitter объяснили, что слова Трампа — это цитата возглавлявшего полицию Майами во время расовых волнений в 1967 году Уолтера Хедли и она может считаться оправдывающей насилие. Как известно, Хедли был сторонником жестких мер.

Указ нацелен на изменение 230-го раздела акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года. Этот раздел предусматривает широкий иммунитет от судебного преследования для веб-сайтов, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. В нем отмечается, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом. Этим онлайн-платформы отличаются от традиционных издателей.





В нынешнем указе говорится, что иммунитет не должен относиться к социальным сетям, если те редактируют посты, добавляя к ним метки, — в таком случае соцсеть выступает уже как издатель. Указ также предлагает запретить блокирование и удаление постов по каким-либо причинам, кроме тех, что указаны в правилах пользования сетью.





Указ также может привести к сокращению присутствия федеральных органов правительства на онлайн-платформах. Глава каждого федерального агентства в течение 30 дней должен проанализировать траты своего подразделения на маркетинг и рекламу на онлайн-платформах и выяснить, сколько было потрачено. А Министерство юстиции должно определить, не являются ли онлайн-платформы неподходящей площадкой для публикации правительственной информации.

Как отреагировали инвесторы и соцсети

Акции Twitter в четверг подешевели на 4,4%, Facebook — на 1,7%, а компании Alphabet, владеющей Google, немного выросли, сообщил Bloomberg.





В целом компании придерживаются разной стратегии работы с сообщениями, отмечает Bloomber: Twitter выбрал более агрессивную — ставит метки, а Facebook — более отстраненную, представляя платформу как аналог площади, на которой всем позволено говорить. Facebook не может быть судьей правды, напоминает Bloomberg высказывание Марка Цукерберга. Twitter же запретил всю политическую рекламу.





«Для каждой компании есть риск. Если Facebook не начнет модерировать контент, его будут критиковать пользователи. Twitter же рискует тем, как правильно провести линию между свободой слова и совершенно явно не соответствующими действительности заявлениями», — приводит Bloomberg мнение Даррелла Уэста, директора Центра инновационных технологий в Brookings Institution. «Facebook живет под постоянным страхом начала антитрастового расследования и опирается на то, что США будут защищать компанию за рубежом. У компании много экономических причин, чтобы остаться в хороших отношениях с администрацией и консервативными членами конгресса. Twitter меньше по размеру и поэтому может не бояться», — пояснил Bloomberg Гарольд Фелд, вице-президент консалтинговой группы Public Knowledge. Последний указ Трампа в Facebook авторы публикации прокомментировали ссылкой на слова Цукерберга, сказанные в октябре: «В демократическом обществе чему верить, должны решать люди, а не технологические компании».

Будет ли изменен статус соцсетей

Президент США выбрал форму указа для реформирования правил работы соцсетей. Это позволяет упомянутым в нем ведомствам немедленно начать работу, однако конгресс может заблокировать действие президентского указа. Президентский указ также может быть отменен главой государства, как нынешним, так и следующим. Однако изменение закона 1996 года возможно только через конгресс, а в палате представителей большинство у оппозиционных главе государства демократов (в сенате большинство республиканцев).





Сейчас необходим здравый смысл, а президент угрожает компаниям за то, что они пытаются сдержать дезинформацию, харассмент, преследование избирателей, критикует Трампа сенатор-демократ Марк Уорнер. Союзники президента, например сенатор Тед Круз, упирают на то, что компании нарушают правила и действуют как издатели.









Противники указа настаивают, что он неконституционный, плохо проработан в юридическом смысле и политически пристрастен. «Американские интернет-компании лидируют во всем мире, поразительно, что наши собственные политические лидеры пытаются подорвать их цензурой по политическим причинам», — заявил президент Consumer Technology Association Гэри Шапиро (цитата по The Hill). Торговая палата США также раскритиковала указ, в том числе за выбранную президентом форму: «Мы считаем, что исполнительный указ — это неправильный способ изменения федерального закона».





Президентский указ может быть оспорен в суде. Трамп в четверг заявил, что готов к этому. Другие его указы неоднократно успешно оспаривались в судах. Так было, например, с указом о запрете на въезд в США граждан нескольких стран. По состоянию на весну 2019 года федеральные суды по меньшей мере 70 раз принимали решения против президентских постановлений, подсчитала The Washington Post.







