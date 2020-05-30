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У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение

30.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом 30 мая сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 234 км юго-восточнее города Кабуран (население около 12,6 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 42 км.

Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока нет.

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом 30 мая сообщила Геологическая служба США. По ее информации, эпицентр находился в 234 км...
 
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