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Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

30.05.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник большая часть страны будет находиться в области повышенного давления, и только по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. А к середине недели погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
В этом году Беларуси не очень повезло с майской погодой. Мало того, что температура воздуха не напоминает о последнем весеннем месяце, так ещё и черноморский циклон «Изольда» со своими активными атмосферными фронтами вплоть до воскресенья будет формировать в республике довольно ветреную и дождливую погоду. А вот с началом календарного лета прояснений станет больше, дожди кратковременного характера будут идти местами по республике, но будет ещё довольно прохладно. Ночью ожидаем от +4 до +10, а дневные температуры по стране будут колебаться от +13 до +22. И лишь к концу рабочей недели и на выходных ожидается восстановление температурного режима, характерного для этих чисел июня.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Марина Грицкевич

 
 
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В понедельник большая часть страны будет находиться в области повышенного давления, и только по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. А к середине...
 
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