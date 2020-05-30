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Каким будет начало лета? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник большая часть страны будет находиться в области повышенного давления, и только по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. А к середине недели погоду в стране будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы, рассказали в программе
Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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В понедельник большая часть страны будет находиться в области повышенного давления, и только по юго-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. А к середине...
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