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В Инстаграме «Белшины» появилось сторис в поддержку задержанного блогера Тихановского. Клуб прокомментировал

30.05.2020 19:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Вчера в официальном Инстаграме клуба «Белшина» появилось сторис в поддержку блогера Сергея Тихановского. Напомним, что Гродно задержали Сергея Тихановского">мужа кандидата в президенты задержали вчера в Гродно во время проведения пикета. Сегодня на сайте клуба появилось разъяснение по этому поводу.


Скриншот из Инстаграма «Белшины»

«Администрация футбольного клуба сообщает, что информация опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы», — гласит объявление на сайте.

Сегодня «Белшина» проиграла дома «Славии», Команда из Бобруйска продолжает замыкать турнирную таблицу.

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Теги: Гродно
 
 
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