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В Инстаграме «Белшины» появилось сторис в поддержку задержанного блогера Тихановского. Клуб прокомментировал
Источник материала: Tut.by
Вчера в официальном Инстаграме клуба «Белшина» появилось сторис в поддержку блогера Сергея Тихановского. Напомним, что Гродно задержали Сергея Тихановского">мужа кандидата в президенты задержали вчера в Гродно во время проведения пикета. Сегодня на
«Администрация футбольного клуба сообщает, что информация опубликованная в истории официального аккаунта социальной сети Instagram в отношении одного из кандидатов в президенты, не является официальной позицией клуба, а является отдельным, частным мнением одного из администраторов страницы», — гласит объявление на сайте.
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В Инстаграме «Белшины» появилось сторис в поддержку задержанного блогера Тихановского. Клуб прокомментировал
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