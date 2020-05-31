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Что случилось с детской площадкой у Макдональдса? Мы узнали, зачем её демонтировали
31.05.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Детская спортивная площадка, которая располагалась между рестораном быстрого питания «МакДональдс» и жилым комплексом «Ковалево», временно демонтирована.
Причиной послужило недобросовестное отношение граждан.
На данный момент прорабатывается вопрос о замене модульного покрытия, либо о замене крепления данного покрытия.
Представители компании, представляющей в Беларуси «МакДональдс», обещают, что детская спортивная площадка в обновленном состоянии будет обустроена в ближайшее время.
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Детская спортивная площадка, которая располагалась между рестораном быстрого питания «МакДональдс» и жилым комплексом «Ковалево», временно демонтирована. ...
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