Что случилось с детской площадкой у Макдональдса? Мы узнали, зачем её демонтировали

Источник материала: Виртуальный Брест

Детская спортивная площадка, которая располагалась между рестораном быстрого питания «МакДональдс» и жилым комплексом «Ковалево», временно демонтирована.





Причиной послужило недобросовестное отношение граждан.





На данный момент прорабатывается вопрос о замене модульного покрытия, либо о замене крепления данного покрытия.





Представители компании, представляющей в Беларуси «МакДональдс», обещают, что детская спортивная площадка в обновленном состоянии будет обустроена в ближайшее время.