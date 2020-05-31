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У Тихановской сообщили о задержании еще трех членов инициативной группы

31.05.2020 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 31 мая задержали еще трех участников инициативной группы Светланы Тихановской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Страна для жизни».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Кобрине задержали «в качестве свидетеля» Владимира Мороза, после чего доставили его в Кобринский РОВД.

В Пинске, также «в качестве свидетеля» задержали Валерия Романовича, которого также доставили в милицию.

В Мостах Александр Милюк сообщил своим соратникам в восемь часов утра, что за ним домой приехала милиция. Ему вручили повестку и отвезли в Следственный комитет в Гродно.

В Мостах сегодня планировался сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты у гипермаркета «Евроопт». В Пинске сбор подписей был намечен на завтра, 1 июня.

По какому делу члены инициативной группы в качестве свидетелей доставлены в милицию и Следственный комитет — не сообщается. Можно предположить, это связано с происшествием во время пикета 29 мая в Гродно.

Напомним, Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором. Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры попытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки, на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера.

По данным правозащитников, 29 и 30 мая были задержаны около 15 человек.

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — сообщили днем 30 мая в МВД.

Вечером в субботу Сергея Тихановского и еще семерых задержанных Минск">перевезли в Минск в ИВС на Окрестина.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Кобрине и Пинске двух активистов задержали «в качестве свидетелей», участнику избирательной группы из Мостов вручили повестку и отвезли в Следственный комитет...
 
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