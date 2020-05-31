Пикет по сбору подписей за Тихановскую проходит возле Комаровки

Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает корреспондент БДГ.

Пикет был назначен на 12 часов, но люди начали собираться намного раньше.

Люди выстроились к столу сборщиков подписей, очередь протянулась до метро. Во дворах стоят машины ОМОна.

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.

Затем его и еще нескольких человек из его окружения этапировали в Минск. Сейчас они находятся в ИВС на Окрестина и проходят по уголовному делу о нападении на сотрудника милиции.

В субботу стало известно, что один из выдвиженцев на роль кандидата в президенты Валерий Цепкало поддержал Сергея Тихановского, поставив подпись за его жену. Цепкало отметил, что призывает всех ставить подписи за всех, чтобы у народа был выбор: «Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах».

Задержание Тихановского прокомментировал также и Виктор Бабарико, отметивший, что не одобряет произошедшего и действий сотрудников милиции, так как ситуация возникла в ходе провокации.

Белорусская политическая оппозиция также осудила действия властей и призвала людей пользоваться возможностью законно выходить на пикеты по сбору подписей, чтобы показать свой протест. В частности, об этом написал Николай Статкевич, напомнивший, что пикеты по сбору подписей действуют в большом количестве городов и собираться на них - законное право граждан. Прийти на пикеты в разных городах он призвал в воскресенье 31 мая в 12 часов.