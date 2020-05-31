ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пикет по сбору подписей за Тихановскую проходит возле Комаровки

31.05.2020 12:52 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает корреспондент БДГ.

Пикет был назначен на 12 часов, но люди начали собираться намного раньше.

Люди выстроились к столу сборщиков подписей, очередь протянулась до метро. Во дворах стоят машины ОМОна. 

Напомним, что блогер Сергей Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно.

Затем его и еще нескольких человек из его окружения этапировали в Минск. Сейчас они находятся в ИВС на Окрестина и проходят по уголовному делу о нападении на сотрудника милиции.

В субботу стало известно, что один из выдвиженцев на роль кандидата в президенты Валерий Цепкало поддержал Сергея Тихановского, поставив подпись за его жену. Цепкало отметил, что призывает всех ставить подписи за всех, чтобы у народа был выбор: «Мы поддерживаем всех кандидатов на президентских выборах».

Задержание Тихановского прокомментировал также и Виктор Бабарико, отметивший, что не одобряет произошедшего и действий сотрудников милиции, так как ситуация возникла в ходе провокации.

Белорусская политическая оппозиция также осудила действия властей и призвала людей пользоваться возможностью законно выходить на пикеты по сбору подписей, чтобы показать свой протест. В частности, об этом написал Николай Статкевич, напомнивший, что пикеты по сбору подписей действуют в большом количестве городов и собираться на них - законное право граждан. Прийти на пикеты в разных городах он призвал в воскресенье 31 мая в 12 часов.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты Беларуси проходит у Комаровского рынка в Минске, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на неделю отменяют трамваи по трем маршрутам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика