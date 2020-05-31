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5 вариантов быстрого и полезного завтрака. От телеведущей Екатерины Тишкевич

31.05.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 вариантов быстрого и полезного завтрака. От телеведущей Екатерины Тишкевич

5 вариантов быстрого и полезного завтрака от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич.

1. Омлет с ветчиной

Омлет – одно из самых распространенных блюд на завтрак. Для его приготовления требуется минимум ингредиентов и времени, а само блюдо получается вкусным и сытным. 

Вам понадобится:

  • 1 яйцо;
  • 1 ломтик цельзозернового хлеба;
  • 3 небольших ломтика ветчины.

Как готовить?

Из хлеба вырезаем мякоть, кладем корочку на горячую сковороду. В середину – мелко порезанную ветчину, туда же разбиваем яйцо и жарим 2-3 минуты. Затем переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты. Омлет с ветчиной готов!


2. Каша пшенная с тыквой

Приготовленная в мультиварке каша пшенная с тыквой – идеальный вариант завтрака с использованием функции «отложенный старт». В общем, пока вы сладко спите, вкуснейшая каша готовится сама. 

Вам понадобится:

  • 120 г. пшенной крупы;
  • 200 г. тыквы (свежей или замороженной);
  • 250 мл. воды;
  • 250 мл. молока;
  • 20 г. сливочного масла;
  • 2 ст. л. сахара.

Все ингредиенты закладываем в мультиварку и выбираем режим «молочная каша». Время приготовления составит 30 минут. Наша каша готова!


3. Сырники

Сырники без муки, манки и масла получаются  не только вкусными, но также полезными и сытными.

Итак, вам понадобится:

  • 2 пачки творога (5% жирности);
  • 2 яйца;
  • 2-3 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. картофельного крахмала.

Как готовить:

Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость и перемешиваем. Полученную творожную массу выкладываем в силиконовые формочки для кексов и перемещаем в разогретую до 180° духовку на 10-15 минут. Подавать сырники можно со сметаной, греческим йогуртом,  фруктами и ягодами по сезону. Пошаговый рецепт с фото тут. 


4. Оладьи без муки и сахара

Берём на заметку и обязательно включаем в свое меню!

Вам понадобится:

  • 1 банан;
  • 5 ст. л. овсяных хлопьев «Экстра»;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 ст. л. молока;
  • горсть грецких орехов;
  • сок лимона.

Орехи мелко порубить. В глубокой емкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем. Выпекаем оладьи на растительном масле. Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом. Пошаговый рецепт с фото тут. 


5. Творожная запеканка с сухофруктами

Вариант классической творожной запеканки с добавлением чернослива, кураги и изюма. Идеально с чашечкой зеленого чая.

Вам понадобится:

  • 400 г. творога;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 6 ст. л. манки;
  • 100 мл молока;
  • 40 г. сливочного масла;
  • сухофрукты: изюм, курага, чернослив (по 50 г. каждого).

Как готовить?

Творог разминаем вилкой, добавляем яйца, сахар, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Манку заливаем горячим молоком, перемешиваем, даем немного остыть и добавляем к остальным ингредиентам. Снова хорошенько перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут. В это время вымытые сухофрукты режем на кусочки. В силиконовую форму для выпечки выкладываем слой творожной массы, затем слой сухофруктов. Затем ещё один слой творожной массы. Ставим выпекаться в разогретую до 180° духовку на 35 минут. Вынимаем форму, даём остыть. Наша творожная запеканка готова. Пошаговый рецепт с фото тут.


 

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5 вариантов быстрого и полезного завтрака от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич. 1. Омлет с ветчиной Омлет – одно из самых распространенных блюд на завтрак. Для его...
 
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