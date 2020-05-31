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5 вариантов быстрого и полезного завтрака. От телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
5 вариантов быстрого и полезного завтрака от ведущей ОНТ
1. Омлет с ветчиной
Омлет – одно из самых распространенных блюд на завтрак. Для его приготовления требуется минимум ингредиентов и времени, а само блюдо получается вкусным и сытным.
Вам понадобится:
Как готовить?
Из хлеба вырезаем мякоть, кладем корочку на горячую сковороду. В середину – мелко порезанную ветчину, туда же разбиваем яйцо и жарим 2-3 минуты. Затем переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты. Омлет с ветчиной готов!
2. Каша пшенная с тыквой
Приготовленная в мультиварке каша пшенная с тыквой – идеальный вариант завтрака с использованием функции «отложенный старт». В общем, пока вы сладко спите, вкуснейшая каша готовится сама.
Вам понадобится:
Все ингредиенты закладываем в мультиварку и выбираем режим «молочная каша». Время приготовления составит 30 минут. Наша каша готова!
3. Сырники
Сырники без муки, манки и масла получаются не только вкусными, но также полезными и сытными.
Итак, вам понадобится:
Как готовить:
Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость и перемешиваем. Полученную творожную массу выкладываем в силиконовые формочки для кексов и перемещаем в разогретую до 180° духовку на 10-15 минут. Подавать сырники можно со сметаной, греческим йогуртом, фруктами и ягодами по сезону.
4. Оладьи без муки и сахара
Берём на заметку и обязательно включаем в свое меню!
Вам понадобится:
Орехи мелко порубить. В глубокой емкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем. Выпекаем оладьи на растительном масле. Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом.
5. Творожная запеканка с сухофруктами
Вариант классической творожной запеканки с добавлением чернослива, кураги и изюма. Идеально с чашечкой зеленого чая.
Вам понадобится:
Как готовить?
Творог разминаем вилкой, добавляем яйца, сахар, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Манку заливаем горячим молоком, перемешиваем, даем немного остыть и добавляем к остальным ингредиентам. Снова хорошенько перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут. В это время вымытые сухофрукты режем на кусочки. В силиконовую форму для выпечки выкладываем слой творожной массы, затем слой сухофруктов. Затем ещё один слой творожной массы. Ставим выпекаться в разогретую до 180° духовку на 35 минут. Вынимаем форму, даём остыть. Наша творожная запеканка готова.
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5 вариантов быстрого и полезного завтрака от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич. 1. Омлет с ветчиной Омлет – одно из самых распространенных блюд на завтрак. Для его...
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