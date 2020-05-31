5 вариантов быстрого и полезного завтрака. От телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

5 вариантов быстрого и полезного завтрака от ведущей ОНТ Екатерины Тишкевич .

1. Омлет с ветчиной

Омлет – одно из самых распространенных блюд на завтрак. Для его приготовления требуется минимум ингредиентов и времени, а само блюдо получается вкусным и сытным.

Вам понадобится:

1 яйцо;

1 ломтик цельзозернового хлеба;

3 небольших ломтика ветчины.

Как готовить?

Из хлеба вырезаем мякоть, кладем корочку на горячую сковороду. В середину – мелко порезанную ветчину, туда же разбиваем яйцо и жарим 2-3 минуты. Затем переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты. Омлет с ветчиной готов!





2. Каша пшенная с тыквой

Приготовленная в мультиварке каша пшенная с тыквой – идеальный вариант завтрака с использованием функции «отложенный старт». В общем, пока вы сладко спите, вкуснейшая каша готовится сама.

Вам понадобится:

120 г. пшенной крупы;

200 г. тыквы (свежей или замороженной);

250 мл. воды;

250 мл. молока;

20 г. сливочного масла;

2 ст. л. сахара.

Все ингредиенты закладываем в мультиварку и выбираем режим «молочная каша». Время приготовления составит 30 минут. Наша каша готова!





3. Сырники

Сырники без муки, манки и масла получаются не только вкусными, но также полезными и сытными.

Итак, вам понадобится:

2 пачки творога (5% жирности);

2 яйца;

2-3 ст. л. сахара;

2 ст. л. картофельного крахмала.

Как готовить:

Все ингредиенты выкладываем в глубокую емкость и перемешиваем. Полученную творожную массу выкладываем в силиконовые формочки для кексов и перемещаем в разогретую до 180° духовку на 10-15 минут. Подавать сырники можно со сметаной, греческим йогуртом, фруктами и ягодами по сезону. Пошаговый рецепт с фото тут.





4. Оладьи без муки и сахара

Берём на заметку и обязательно включаем в свое меню!

Вам понадобится:

1 банан;

5 ст. л. овсяных хлопьев «Экстра»;

1 куриное яйцо;

1 ст. л. молока;

горсть грецких орехов;

сок лимона.

Орехи мелко порубить. В глубокой емкости вилкой разминаем банан. Сбрызгиваем соком лимона. Добавляем овсяные хлопья, яйцо, молоко и орехи. Перемешиваем. Выпекаем оладьи на растительном масле. Подавать оладьи можно со сметаной или греческим йогуртом. Пошаговый рецепт с фото тут.





5. Творожная запеканка с сухофруктами

Вариант классической творожной запеканки с добавлением чернослива, кураги и изюма. Идеально с чашечкой зеленого чая.

Вам понадобится:

400 г. творога;

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

6 ст. л. манки;

100 мл молока;

40 г. сливочного масла;

сухофрукты: изюм, курага, чернослив (по 50 г. каждого).

Как готовить?

Творог разминаем вилкой, добавляем яйца, сахар, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Манку заливаем горячим молоком, перемешиваем, даем немного остыть и добавляем к остальным ингредиентам. Снова хорошенько перемешиваем. Оставляем на 5-10 минут. В это время вымытые сухофрукты режем на кусочки. В силиконовую форму для выпечки выкладываем слой творожной массы, затем слой сухофруктов. Затем ещё один слой творожной массы. Ставим выпекаться в разогретую до 180° духовку на 35 минут. Вынимаем форму, даём остыть. Наша творожная запеканка готова. Пошаговый рецепт с фото тут.





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