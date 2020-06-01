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Бытовую технику теперь покупайте на mile.by!

01.06.2020 06:14 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отличная новость! Интернет-магазин mile.by расширяет ассортимент. Теперь в каталоге появился раздел «Бытовая техника для кухни».

Бытовую технику теперь покупайте на mile.by!

Мы предлагаем большой выбор крупногабаритной техники. В продаже холодильники и морозильники, духовые шкафы и варочные панели, кухонные плиты и вытяжки, посудомоечные машины и микроволновые печи.

Среди мелкой бытовой техники вы найдете товары, которые упростят ваш быт и сделают его максимально комфортным. В наличии мясорубки, блендеры, мультиварки, тостеры, кофеварки, электрочайники, соковыжималки, кухонные весы и электрические грили.

Кроме этого, ассортимент раздела «Техника для дома» пополнился стиральными машинами и пылесосами.

Совершать покупки сегодня лучше из дома. Поэтому мы сделали всё, чтобы вы приобрели бытовую технику легко, быстро и выгодно, «не вставая с дивана»!

На сайте действует удобный каталог, в котором вы найдете нужный раздел, товар и информацию о нем, а также сравните различные позиции по характеристикам. Добавить товар в корзину и оформить заказ возможно всего несколькими кликами.

Оплатить заказ мы предлагаем наличными, банковской картой или самым удобным, быстрым и безопасным способом – онлайн на сайте. Кроме того, расплатиться за покупки вы можете картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок» при онлайн-оплате, а также при офлайн-оплате только при самовывозе.

Бытовую технику теперь покупайте на mile.by!

Мы доставим ваш заказ в любую точку Беларуси. А минские заказы на сумму свыше 700 рублей привезем бесплатно. Напомним, при передаче товара все наши курьеры используют средства защиты.

Для тех, кто предпочитает самовывоз – выдача заказов производится по адресам: в Минске (ул. Каменногорская, д. 3, кор. 5 или Долгиновский тракт, д. 188), а также в Бресте (ул. Карьерная, д. 9/Б) и Молодечно (ул. В.Гостинец, д. 67/Г).

Помимо бытовой техники для кухни на сайте вы найдете материалы для строительства и ремонта, товары для дома, сада и огорода. Mile.by – это более 50 000 товаров и около 1000 отечественных и зарубежных брендов. Поэтому здесь можно найти практически всё!

Не откладывайте свои планы на потом. Совершайте приятные и выгодные покупки сегодня вместе с mile.by.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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