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Дмитриев: «Люди впервые за долгое время связывают свои надежды с выборами»

01.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

31 мая, в воскресенье, Андрей Дмитриев и его команда собирали подписи в Солигорске и Слуцке. Он рассказал, на что жалуются белорусы, которые приходят на пикеты, чтобы отдать подпись в его поддержку, сообщает Салідарнасць.
 
 
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В воскресенье Андрей Дмитриев и его команда собирали подписи в Солигорске и Слуцке. Он рассказал, на что жалуются белорусы, которые приходят на пикеты, чтобы...
 
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