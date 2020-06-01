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Дмитриев: «Люди впервые за долгое время связывают свои надежды с выборами»
01.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
31 мая, в воскресенье, Андрей Дмитриев и его команда собирали подписи в Солигорске и Слуцке. Он рассказал, на что жалуются белорусы, которые приходят на пикеты, чтобы отдать подпись в его поддержку,
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В воскресенье Андрей Дмитриев и его команда собирали подписи в Солигорске и Слуцке. Он рассказал, на что жалуются белорусы, которые приходят на пикеты, чтобы...
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