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Как пройдут школьные экзамены, рассказали в Министерстве образования

01.06.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как пройдут школьные экзамены, рассказали в Министерстве образования

1 июня в школах Беларуси стартуют выпускные экзамены, передает БЕЛТА со ссылкой на Министерства образования.

Выпускные экзамены пройдут в период с 1 по 9 июня. В Минобре уточнили, что в нынешнем году, как и раньше, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио и размещаться на портале министерства.

Напомним, что сроки централизованного тестирования в 2020 году были смещены. Первое ЦТ по белорусскому языку пройдет 25 июня.

Фото: БЕЛТА

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1 июня в школах Беларуси стартуют выпускные экзамены, передает БЕЛТА со ссылкой на Министерства образования. Выпускные экзамены пройдут в период с 1 по 9 июня. В...
 
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