|
«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждому было предложено выбрать подходящую дистанцию и время старта. По условиям марафона, бегуны должны будут опубликовать фото или скриншот результата пробежки, сделанного с помощью фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом «спасибоврачам».
Часть собранных средств будет направлена в качестве спонсорской помощи медикам. Участникам, выполнившим все условия, организаторы отправят медаль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков
Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)