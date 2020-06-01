ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков

01.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут 500 человек, которые уверены в своих силах.

Каждому было предложено выбрать подходящую дистанцию и время старта. По условиям марафона, бегуны должны будут опубликовать фото или скриншот результата пробежки, сделанного с помощью фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом «спасибоврачам».

«Спасибо врачам». Как будет проходить благотворительный онлайн-пробег в поддержку белорусских медиков

Часть собранных средств будет направлена в качестве спонсорской помощи медикам. Участникам, выполнившим все условия, организаторы отправят медаль.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный проект стартует 1 июня по инициативе Белорусской федерации легкой атлетики – благотворительный онлайн-пробег в поддержку врачей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске BMW наехал на бордюрный камень и перевернулся, водитель погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика