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В Солигорске BMW наехал на бордюрный камень и перевернулся, водитель погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 мая примерно в 6:20 в Солигорске перевернулся автомобиль.
Как
В результате наезда иномарка перевернулась и упала на крышу. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что мужчина был пристёгнут ремнём безопасности, в машине водитель находился один.
На прошлой неделе в Минске Hyundai не уступил дорогу троллейбусу.
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Новости Беларуси. 30 мая примерно в 6:20 в Солигорске перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на пересечении улиц Ленинского Комсомола и...
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