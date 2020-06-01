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В Солигорске BMW наехал на бордюрный камень и перевернулся, водитель погиб

01.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 мая примерно в 6:20 в Солигорске перевернулся автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на пересечении улиц Ленинского Комсомола и Октябрьской, где организовано круговое движение. 37-летний местный житель за рулём BMW X5 наехал левым передним колесом на бордюрный камень.

В результате наезда иномарка перевернулась и упала на крышу. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Отмечается, что мужчина был пристёгнут ремнём безопасности, в машине водитель находился один.

На прошлой неделе в Минске Hyundai не уступил дорогу троллейбусу.

В результате столкновения с общественным транспортом иномарка врезалась в светофор и оказалась на боку – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 мая примерно в 6:20 в Солигорске перевернулся автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, авария случилась на пересечении улиц Ленинского Комсомола и...
 
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