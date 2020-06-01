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Беларуси дадут быстрый кредит на 100 млн евро

01.06.2020 12:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

По его словам, сегодня в плане экономической поддержки белорусской стороной ведутся переговоры в европейской зоне по нескольким направлениям.

«Мы благодарны ЕС за инициативу предоставить такую поддержку. Мы работаем с двумя крупнейшими финансовыми институтами. Это Европейский банк реконструкции и развития – с ним мы обсуждаем массированную кредитную поддержку нашего малого и среднего бизнеса. И мы очень активно обсуждаем новые проекты с Европейским инвестиционным банком, который уже сегодня нам предоставляет такой «быстрый» кредит в размере не менее 100 млн евро», - сказал Александр Михневич.

По его словам, этот кредит выдается, прежде всего, на нужды здравоохранения.

«Он делится на две части – на срочные нужды, связанные с COVID-19, а также на системную модернизацию здравоохранения. Это очень важно, и мы надеемся, что переговоры будут закончены в ближайшее время и деньги уже будут использоваться», - отметил постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО.

Источник: Myfin.by
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Беларусь получит от Европейского инвестиционного банка быстрый кредит в размере не менее 100 млн евро. Эти средства в связи с пандемией предусмотрены на нужды...
 
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