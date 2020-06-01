О запрете на сбор черемши…

Источник материала: Кобринский вестник





С наступлением весны в лесах начинают пробуждаться многие растения. Так с начала апреля на пролесках можно встретить черемшу, или как ее еще называют – медвежий лук, которая имеет внешнее сходство с ландышем и по вкусу напоминает чеснок.

Кобринская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что данное растение занесено в Красную книгу Республики Беларусь и его сбор запрещен. За самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу, и их частей статьей 15.8 КоАП Республики Беларусь предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. Также наряду с уплатой штрафа необходимо возместить вред, причиненный окружающей среде в размере 5 (листья) или 7 (луковицы) базовых величин за один килограмм, при невозможности изъятия незаконно заготовленных растений взыскивается их стоимость в размере 0,5 базовой величины за каждый килограмм.

Следует отметить, что не только сбор черемши может грозить штрафом. Торговля черемшой и иными дикорастущими растениями, занесенными в Красную книгу Республики Беларусь, и их частями влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, повторное совершение данного правонарушения в течение года – от 10 до 30 базовых величин (статья 12.17 Нарушение правил торговли КоАП Республики Беларусь).

О фактах сбора и торговли черемшой просим сообщать на телефон доверия Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 8(01642)92-6-70.

Владимир ШЛАЕВ, начальник межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.