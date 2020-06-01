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В Индии скончался йог, который не пил и не ел 80 лет

01.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Индии на 91 году жизни скончался йогин и отшельник Прахлад Джани, известный тем, что, по его словам, не пил и не ел примерно с восьми лет, и при этом чувствует себя хорошо.


О кончине известного йогина сообщает в Twitter индийская благотворительная организация Yugal Sarkar Foundation. "Шри Прахлад Джани покинул свое физическое тело", - сказано в сообщении.

Прахлад Джани родился в Гуджарате в Британской Индии в 1929 году. Как рассказывал сам йогин, в семь лет он ушел жить в джунгли из родной деревни, а в 12 лет пережил духовный опыт и стал последователем культа индуистской богини Амба, она же известна как Дурга и Кали, супруга бога Шивы. В ее честь он стал одеваться в красное женское сари. По словам Джани, богиня питала его некоей субстанцией, благодаря которой он не испытывал ни жажды, ни голода, мог пройти несколько десятков километров по джунглям и пребывать в медитации в течение месяца.


Дважды, в 2003 и 2010 годах, йогина исследовали врачи. Первый раз он в течение 10 дней был под наблюдением примерно сотни специалистов в клинике в Ахмедабаде. Палата была оборудована видеокамерами, плюс Джани не принимал душ, чтобы облегчить наблюдение за ним. В итоге врачи пришли к выводу, что Прахлад Джани за десять дней действительно ничего не съел и не выпил, а также не наблюдалось никаких естественных отправлений. В 2010 году, когда его изучали уже индийские военные врачи, они пришли к аналогичному выводу. "Джани не ест, не пьет и не справляет естественные потребности. Он бодр, энергичен и доброжелателен", - заявили медики.

При этом ряд ученых раскритиковали процесс обследований в индийских больницах, и заявили, что периодически Джами покидал комнату, чтобы принять солнечные ванны и пообщаться с последователями, а также полоскал горло - все это происходило под недостаточно тщательным контролем. Также отмечалось, что подобные случаи, когда человек мог в течение очень долгого времени обходиться без воды и пищи, встречались и ранее, но при ближайшем рассмотрении они оказывались мошенничеством, пишет rg.ru
 
 
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В Индии на 91 году жизни скончался йогин и отшельник Прахлад Джани, известный тем, что, по его словам, не пил и не ел примерно с восьми лет, и при этом чувствует себя...
 
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