В Малоритском районе горело арендуемое здание

Источник материала: Виртуальный Брест

30 мая в 18-19 по телефону 101 спасателям поступило сообщение о пожаре в арендуемом здании в д. Ланская по ул. Лесной.





Буквально спустя пару минут спасатели были на месте, в этот момент из окон двухэтажного неэлектрофицированного здания шел дым, внутри наблюдалось плотное задымление. В18-56 пожар был ликвидирован, в результате огнем поврежден пол на площади 7 квадратных метров. Пострадавших нет.





Причину пожара на данный момент устанавливают специалисты Малоритского РОЧС. Однако известно, что накануне в здании проводились огневые работы, соответствие которых мерам пожарной безопасности покажет проверка.

Существует ряд правил, обязательных к исполнению при проведении огневых работ. Согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска.





К проведению огневых работ допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку.

Монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах – должны быть закрыты негорючим материалом, а площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, виды и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.