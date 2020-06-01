|
В Малоритском районе горело арендуемое здание
01.06.2020 12:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
30 мая в 18-19 по телефону 101 спасателям поступило сообщение о пожаре в арендуемом здании в д. Ланская по ул. Лесной.
Буквально спустя пару минут спасатели были на месте, в этот момент из окон двухэтажного неэлектрофицированного здания шел дым, внутри наблюдалось плотное задымление. В18-56
Причину пожара на данный момент устанавливают специалисты Малоритского РОЧС. Однако известно, что накануне в здании проводились огневые работы, соответствие которых мерам пожарной безопасности покажет проверка.
Существует ряд правил, обязательных к исполнению при проведении огневых работ. Согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем организации, индивидуальным предпринимателем или лицом, имеющим право выдачи наряда-допуска.
К проведению огневых работ допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие соответствующую профессиональную подготовку.
Монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах – должны быть закрыты негорючим материалом, а площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета искр.
Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, виды и количество которых определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ, а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая в 18-19 по телефону 101 спасателям поступило сообщение о пожаре в арендуемом здании в д. Ланская по ул. Лесной. Буквально спустя пару минут спасатели были на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)