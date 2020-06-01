Лукашенко рассказал Вакульчику о каких-то ветрах и обратился к «майданутым»

Государственная безопасность Беларуси очень важна, и ведущую роль в защите независимости и суверенитета должны играть КГБ и президент.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в Беларуси научились бороться «с ветрами и ураганами».

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам. Тем более, изучая в свое время историю нашего государства, советскую историю (да и вы тоже знаете, что на Беларусь ветры всегда дули с разных сторон). Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что все-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами. Тогда мы бороться не умели. Поэтому и не имели суверенного и независимого государства», - сказал он.

Лукашенко сказал, что знает о целях, «которые преследуют тут отдельные ветродуи».

«Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Центризбирком Беларуси заргистрировал 15 инициативных групп, которые будут бороться за выдвижение своих кандидатов на пост президента. 31 мая в Минске и всех крупных городах Беларуси был проведен сбор подписей за выдвижение жены блогера Тихановского Светланы на пост кандидата в президенты. Очередь на подпись достигала нескольких километров. Активно подписываются и за других известных претендентов: Валерия Цепкало, Анну Канопацкую, Виктора Бабарико и других.