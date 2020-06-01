Наверняка, каждого из нас в детстве учили, что старость надо уважать. С твердой уверенностью в этом мы росли, стараясь при этом помогать пожилым людям.

В Белорусском республиканском союзе молодежи добрые традиции уважают и всегда идут на помощь нуждающимся, а в особенности – пожилым людям.

– Мы тесно сотрудничаем с организациями и общественными объединениями района, – отметил первый секретарь Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ» Дмитрий Пашкевич. ­– Ведь, как известно, вместе добро творить проще.

Молодежь не оставляет без внимания людей преклонного возраста. Сейчас волонтеры района получают заявки от бабушек и дедушек с просьбой навести порядок на придомовой территории, наколоть дрова, помочь убрать в доме.

Своим примером Дмитрий Пашкевич показывает, что нельзя быть равнодушными к чужим проблемам, даже если кому-то они кажутся незначительными.

Недавно с просьбой скосить траву на участке к Дмитрию обратилась 83-летняя Анна Стрияжко. Дело в том, что Анна Дмитриевна долгое время провела в больнице, а по возвращению обнаружила, что огород знатно «украсила» трава.

– Обратиться за помощью к молодежи мне подсказала соседка, – делится Анна Дмитриевна. – Я проживаю одна, поэтому очень обрадовалась, что мне помогут.

Первый секретарь райкома БРСМ, взяв у товарища триммер, отправился на улицу Новобазарную к дому Анны Дмитриевны. Он облагородил двор бабушки, а уходя, сказал: если будет нужна какая-то помощь, чтобы обращалась.

– Такое внимание всегда очень приятно, – поделилась Анна Дмитриевна. – Радует, что молодое поколение нас не забывает и приходит на помощь в нужную минуту. Большое спасибо Дмитрию за большое сердце и готовность прийти на помощь.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото из личного архива Дмитрия Пашкевича.