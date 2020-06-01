Семейное дело Синявских: от мечты — к реальности  

Смолевичане Денис и Екатерина Синявские — опытные пчеловоды, в «подчинении» которых 200 пчелиных семей, что, по белорусским меркам, весьма серьезно. 100 семей — в личном хозяйстве и 100 — на работе. А началось все с детской мечты…

Начало медовой истории

— С 12-ти лет я мечтал заниматься пчелами, — рассказывает Денис, — мои прадед и дед водили пчел. Родители их дело не продолжили. Но друзья семьи пчеловодством занимались. Я хорошо помню, как наблюдал за их работой. Это все казалось магией. Дедушка-пчеловод снабдил меня томами литературы по пчеловодству. И я стал штудировать книги. Мимо ульев проходил с большим трепетом. Так во мне родилась мечта заниматься пчеловодством. Но с течением времени это увлечение отошло на второй план. Надо было учиться, и у меня появилась еще одна мечта — стать юристом, к которой я стремился. Поступил, окончил Международный гуманитарно-экономический институт, получив юридическое образование. Работал судебным исполнителем в суде Смолевичского района, затем поступил еще в институт переподготовки при БГУ. Получил второе образование. В это время встретил Катю.

Екатерина по образованию — экономист. И до встречи с Денисом ничего не знала о пчеловодстве.

— Мы познакомились в 2010-м году, 4 марта, — говорит Екатерина, — совершенно случайно. И с тех самых пор не расстаемся. Ровно через год, в этот же день, у нас родилась дочурка — Полина, а через полтора года — Даша.

После рождения детей Денис вспомнил о своей мечте и рассказал о ней жене. Решили попробовать. Первый старенький улей Екатерина и Денис получили в подарок от того же дедушки-пчеловода, друга семьи. Через год появился первый рой. И супруги поняли, что это то, чем они хотели бы заниматься в будущем. Решили начинать сами. Построили первый прицеп, купили 12 пчелиных отводков.

— И стали расти, — продолжает Денис, — Катя потихоньку втягивалась в процесс. Сразу просто ездила со мной, наблюдала за работой, дымарем дымила. И года за два научилась всему. Стала работать самостоятельно.

— Я сейчас с пчелой работаю даже больше мужа, — говорит Екатерина.

— Доверяю ей, как себе, — подтверждает Денис.





Работа в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»

Вот уже второй сезон Екатерина и Денис работают пчеловодами на пасеке ГЛХУ «Смолевичский лесхоз». Екатерина там «на постоянке», а в сезон Денис оформляется ее помощником. Для обоих это работа мечты.

— Мы очень счастливы, что можем заниматься любимым делом на работе. Раньше и мечтать об этом не могли. А сегодня все складывается как нельзя лучше, — говорят Синявские.

— Когда мы узнали, что лесхозу требуется пчеловод, решено было попробовать, — говорит Денис. Катя пошла на собеседование. И ее взяли.

— Конечно, сразу все сомневались, что у нас получится. Все-таки пасека большая, да и молоды мы, никто и подумать не мог, что опыта у нас в этом деле достаточно, — добавляет Екатерина. — Зато сейчас, по результатам прошлого сезона, когда мы перевыполнили доведенные показатели по сдаче меда, на нас посмотрели с другой стороны. Руководство замечательное, всегда идет на встречу, предлагает помощь, поддерживает. Большое им за это спасибо, что поверили в нас и доверили пасеку. И мы со своей стороны делаем все, что нужно. У нас нет деления на своих личных и «государственных» пчел. Нет, они для нас — наши пчелы. Ухаживаем за всеми одинаково хорошо.

Несмотря на имеющиеся знания и опыт (супруги окончили школу пчеловодства на базе БАТУ, состоят в Общественном объединении пчеловодов «Бортник» (г. Солигорск)), Екатерине и Денису требуется профильное образование. Для этого они поступили в Смиловичский аграрный колледж.

— Я больше практик, — говорит Катя, — а Денис — теоретик. — И для меня одно удовольствие учиться: новые знания не помешают.





Любимое дело

Труд пчеловода — не так сладок, как кажется. Но когда дело — любимое, сложности отходят на второй план. Учитывая объем работы, которую делают Денис и Екатерина каждый день, смело можно сказать, что свое дело они знают и любят. Досмотреть 200 пчелиных семей непросто.

— Сразу было сложно, — говорит Денис, — когда всего 18 семей держали: работа монотонная, спина болит… Но сейчас мы не замечаем этого. Когда приезжаем на пасеку, каждый из нас знает, что нужно делать. Можем, конечно, и поспорить, потому что у каждого свое видение дела. Но считаем, что это неплохо: в споре рождается истина.

Хотим развиваться и расти. Сможем держать 300 семей, значит, будем держать 300, сможем 500 — значит, так тому и быть. Пока мы предела для себя не видим. Хотим прийти к тому, чтобы «жить именно с пчелы», но при этом, замечать жизнь и наслаждаться ею. Есть ведь пчеловоды, которые за работой не видят больше ничего. Мы так не хотим.





Папины и мамины помощницы

Подрастают у Екатерины и Дениса помощницы — дочурки Полина и Дарья. Глядя на то, как на пасеке они самостоятельно, без помощи взрослых, берут голыми ручками рамки с пчелами, диву даешься.

— Когда девочки были маленькие, — рассказывает Екатерина, — мы брали их с собой посмотреть просто. Сразу — зимой, когда не летает пчела. А сейчас — когда съездить на пасеку надо, но работы не много. Даша всегда боялась насекомых, причем, любых — мошку, комара, муху… Пришлось показать ей, что пчела — это мирное, трудолюбивое существо. И бояться ее не стоит. У нас получилось. В этом году мы купили девчонкам специальные костюмы. Полина книги по пчеловодству читает, делится со мной тем, что узнала. Просит проверить ее знания. Они сейчас могут самостоятельно несколько семей на пасеке досмотреть. Самостоятельно. В дело вводим их понемножку, чтобы заинтересовать, а не заставлять делать через «не хочу». Мы не стремимся к тому, чтобы девчонки пошли по нашим стопам, и в будущем поддержим любой их выбор.





Мед — это не лакомство, а здоровье

Мед в семье Синявских любят.

— Мед — это не лакомство, это здоровье, — говорит Екатерина. — Мы едим мед, и всем советуем. Причем, мед нужно есть не тогда, когда болеешь, а каждый день. Он всегда должен стоять на столе. Раньше я все время простывала. А сейчас и думать об этом забыла. Полезен не только мед, но и все продукты пчеловодства: перга, маточное молочко, прополис. И даже запах ульевой полезен.

На пасеке

На одной из пасек Дениса и Екатерины мне посчастливилось побывать и увидеть всю пчелиную магию своими глазами. Впечатляет, — скажу я вам. И то, с какой любовью супруги и относятся к своим трудолюбивым пчелкам, и то, как увлечены занятием родителей их дети, и то, какая необыкновенная атмосфера царит на пасеке.

А когда пробуешь мед «от Синявских» — настоящий, свежий, ароматный — ощущаешь на вкус, сколько труда и любви вложено в это семейное дело.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: на пасеке

Фото автора.