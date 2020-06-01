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ФБР возьмется за "Антифа" из-за участия в беспорядках в США

01.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 50 антитеррористических групп ФБР будут искать организаторов и зачинщиков преступлений


Фото: протесты в Миннеаполисе (twitter.com/ultras_antifaa)

Антитеррористические подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) будут расследовать насилие участников "Антифа" и других группировок во время беспорядков в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Их действия будут рассматриваться как внутренний терроризм.

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Уильяма Барра.

Он отметил, что голоса мирных и законных протестов "были захвачены насильственными радикальными элементами".

"Группы внешних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свою собственную отдельную, насильственную и экстремистскую повестку дня", - говорится в заявлении.

Для выявления организаторов и зачинщиков преступлений будут задействованы 56 антитеррористических групп ФБР.

"Действия федеральных правоохранительных органов будут направлены на задержание и предъявление обвинений склонным к насилию радикальным агитаторам, которые перехватили мирную акцию протеста и нарушают федеральное законодательство", - заявил Барр.

"Насилие, подстрекаемое и осуществляемое "Антифа" и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом", - добавил он.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда в Миннеаполисе полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Сначала массовые протесты возникли в Миннеаполисе, но позже они распространились по другим крупным городам США и переросли в беспорядки.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов признали движение "Антифа" террористической организацией.

Ранее президент США заявлял, что массовые беспорядки не имеют ничего общего с мирными протестами и назвал участников "мародерами и анархистами".
 
 
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Более 50 антитеррористических групп ФБР будут искать организаторов и зачинщиков преступлений
 
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