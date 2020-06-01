ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжаются полуфинальные серии

01.06.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжаются полуфинальные серии

В чемпионате Беларуси по мини-футболу – время полуфиналов. В обеих сериях – равенство. 

Отличный матч выдали в Минске «Столица» и «Витэн». Хозяева после поражения в Орше со счетом 0:1 намерены были взять реванш. И это у них получалось. После первого тайма минчане вели 6:4, а в самом конце гости сократили разрыв до одного мяча, затем сняли вратаря и перевели игру в овертайм. Там удача была на стороне «Столицы»: победный удар нанес капитан команды Олег Горбенко, а затем хозяева поразили уже пустые ворота соперников. Итоговый счёт 9:7 в пользу минчан. 

В другой полуфинальной серии счет также равный – 1:1. Сначала гомельский ВРЗ победил земляков из БЧ с результатом 2:1, а в воскресенье соперники взяли реванш – 5:2.

Решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по мини-футболу – время полуфиналов. В обеих сериях – равенство.  Отличный матч выдали в Минске «Столица» и «Витэн». Хозяева после поражения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций — Минздрав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика