В чемпионате Беларуси по мини-футболу продолжаются полуфинальные серии

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по мини-футболу – время полуфиналов. В обеих сериях – равенство.

Отличный матч выдали в Минске «Столица» и «Витэн». Хозяева после поражения в Орше со счетом 0:1 намерены были взять реванш. И это у них получалось. После первого тайма минчане вели 6:4, а в самом конце гости сократили разрыв до одного мяча, затем сняли вратаря и перевели игру в овертайм. Там удача была на стороне «Столицы»: победный удар нанес капитан команды Олег Горбенко, а затем хозяева поразили уже пустые ворота соперников. Итоговый счёт 9:7 в пользу минчан.

В другой полуфинальной серии счет также равный – 1:1. Сначала гомельский ВРЗ победил земляков из БЧ с результатом 2:1, а в воскресенье соперники взяли реванш – 5:2.

Решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня.

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