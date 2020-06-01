Не спеши языком. Как не наобещать того, о чем потом пожалеешь

Источник материала: Ежедневник

фото: ahtubinsk.ru

Любым просьбам лучше устраивать проверку «завтрашним днем».

Так считает писатель и предприниматель Крис Гильбо:

- Вам знакомо то чувство, когда приближается время выполнения какого-то обязательства, а вы вовсе не рады этому? Может быть, даже боитесь этого?

Тьфу, я совсем забыл об этом, думаете вы. Но, видимо, мне нужно это сделать, так как я давно согласился.

Каждый из нас переживал подобное. А некоторые испытывают это постоянно. Хорошая новость заключается в том, что есть хитрость, которая позволит переживать это все реже и реже.

Нужно в первую очередь понять: когда кто-то просит вас сделать то, чего вы на самом деле не хотите делать, вы с большей готовностью согласитесь, если это запланировано на далекое будущее.

Вы думаете: «О, еще куча времени. Я не в восторге от этой идеи, но уверен, что смогу это сделать».

Кажется, на просьбу легче согласиться, чем отказаться, даже если отказ в ваших интересах. Может быть, вы вообще не думаете о будущем — ведь это будущее.

Но затем, когда приближается дата, ваше нежелание выполнять обещанное нарастает. «Зачем только я согласился на это?» — спрашиваете вы себя. И в итоге делаете то, чего не хотели, только потому, что давно согласились.

Почему же это происходит снова и снова?

Все дело в том, что мы не задумываемся о времени должным образом. Вы согласились на это вопреки своим желаниям, так как вам казалось, что до этого еще очень далеко. Решение — хитрость, лайфхак, называйте это как хотите, — состоит в том, чтобы оценивать каждое потенциальное обязательство так, как если бы оно относилось к завтрашнему дню.

Когда кто-то просит вас о встрече, звонке или любом другом обязательстве, требующем вашего времени… представьте, что вас просят сделать это завтра. Если вы с радостью сделаете это, отлично! Соглашайтесь без колебаний. Но если вам это не нравится, скажите нет.

Время — ваш самый ценный актив, и вы должны его защищать.

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