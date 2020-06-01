ДОСААФ получило право участвовать в летной подготовке граждан

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №186, которым корректируются некоторые предыдущие указы, касающиеся деятельности государственно-общественного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Президента.

Документ расширяет перечень специальностей, обучению которым может заниматься общество. В частности, ДОСААФ было предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан, а также в подготовке операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, указом уточняются задачи организации, к числу которых было отнесено патриотическое воспитание молодежи, а также закрепляется порядок избрания главы организации.

Как отмечается в сообщении, принятие указа позволит усилить роль ДОСААФ в патриотическом воспитании молодежи, увеличить число граждан, обучаемых профессиям рабочих и служащих, операторов и инженерно-технического персонала беспилотных летательных аппаратов, активизировать развитие технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта.

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