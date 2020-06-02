Водитель мопеда наехал на припаркованный автомобиль и оказался в больнице с травмами

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла первого июня около 16:15 часов.





По предварительной информации: 51-летний житель агрогородка Бытень Ивацевичского района, управляя мопедом «Янгсянг YX50-C9», двигался по улице Козинской в агрогородке Бытень. Напротив дома № 1 «Б» водитель отвлекся от управления, в результате чего, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на припаркованный у правого края проезжей части автомобиль «УАЗ 390995». В результате ДТП водитель мопеда с травмами госпитализирован.





Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть внимательными и сконцентрированными за рулем, заранее прогнозировать дорожную обстановку. В момент управления транспортным средством недопустимо отвлекаться от ситуации на дороге. Соблюдайте Правила дорожного движения и берегите себя.