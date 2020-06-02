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Планируемые места установки датчиков контроля скорости с 3 по 4 июня
02.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Планируемые места установки датчиков контроля скорости
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Планируемые места установки датчиков контроля скорости С 3 по 4 июня в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улице 28 Июля (мост через реку Мухавец), проспекте...
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