Источник материала: Виртуальный Брест

Планируемые места установки датчиков контроля скорости







С 3 по 4 июня в промежуток времени с 07:00 до 19:00 в Бресте на улице 28 Июля (мост через реку Мухавец), проспекте Машерова (район дома №67) будут работать мобильные датчики контроля скорости. Обращаем внимание участников дорожного движения, что скорость движения на этих участках дороги ограничена 60 км/ч.

ГАИ области напоминает о важности соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции.